Presupuesto 2026: las áreas que recibirán más fondos

El Gobierno modificó el Presupuesto 2026. La decisión asigna más recursos a áreas concretas de la administración pública.

1 de diciembre 2025 · 11:23hs
El Gobierno Nacional dispuso una nueva modificación del Presupuesto 2026 y asignó más recursos al pago de salarios, programas, pensiones y deuda, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 849/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La normativa precisó que la adecuación presupuestaria se ampara en la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social declarada hasta diciembre del 2025 en el DNU 70/23 y reafirmada en la Ley Bases.

En ese marco, el Ejecutivo consideró que “dada la emergencia económica actual, es necesario que el Gobierno Nacional pueda asegurar una distribución razonable de sus recursos con el fin de poder cumplir con sus obligaciones”.

En esa línea, sostuvo que “para ello, corresponde adecuar el presupuesto nacional que se encontrará vigente a lo largo del corriente ejercicio, asignando recursos adicionales a áreas concretas”.

Asimismo, advirtió en el texto oficial, que “de no realizarse la adecuación del presupuesto de forma inmediata, peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales cuyo responsable es el Estado Nacional”.

Al detallar parte del destino de los fondos asignados, el Gobierno precisó que la modificación “contempla, entre otras cuestiones, el refuerzo de los créditos de gastos en personal, con el fin de atender necesidades vigentes en materia salarial, de gastos de funcionamiento, equipamiento, así como de los créditos para pago de subsidios, becas, compensaciones, transferencias varias y erogaciones que hacen al cumplimiento del cometido de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional”.

Por otro lado, se dispone readecuar los créditos presupuestarios del Servicio de la Deuda Pública para posibilitar la atención de los servicios financieros de la deuda pública del presente ejercicio y de las Obligaciones a cargo del Tesoro.

Al mismo tiempo, el Decreto autoriza al Ministerio de Economía a “modificar, transformar, disolver o liquidar el Fondo de Desarrollo Gasífero Argentino (FONDESGAS), a fin de evaluar el instrumento idóneo para canalizar el financiamiento de las obras de transporte de gas”.

Áreas que incrementan su presupuesto

Ministerio de Seguridad Nacional: se refuerza el presupuesto al transferir un cargo y los créditos presupuestarios de la Dirección del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual del ámbito de Justicia a Seguridad.

También se incrementa el presupuesto de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal a raíz del aumento del haber mensual de las fuerzas de seguridad y la cancelación de sentencias judiciales de origen previsional para el pago de sentencias firmes reconocidas en sede judicial.

Ministerio de Defensa: se incrementa los recursos del Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares en función del aumento en el haber mensual del Personal Militar de las Fuerzas Armadas y del Personal de la Policía de Establecimientos Navales, y para la cancelación de sentencias judiciales previsionales.

Ministerio de Salud: se refuerza el presupuesto para atender programas de la cartera y afrontar erogaciones de los hospitales Garrahan, El Cruce, Cuenca Alta “Néstor Kirchner”, Dr. René Favaloro, “Presidente Néstor Kirchner” y del Bicentenario Esteban Echeverría.

Asimismo, se incrementa el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con el fin de atender el pago de pensiones no contributivas. Además, aumenta el crédito para el pago del Subsidio Extraordinario destinado a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas.

Ministerio de Capital Humano: sube el presupuesto vigente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia con destino a la atención de la Prestación Alimentar.

Secretaría de Educación: más recursos a fin de atender salarios docentes y no docentes universitarios, para la adquisición de computadoras y para transferencias destinadas a becas del PROGRESAR, a Comedores Escolares y para la Universalización de la Jornada Extendida.

Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: aumentan los fondos a fin de cubrir las prestaciones de los Programas Nacionales de Empleo, Volver al Trabajo, Fomentar e Intercosecha.

ANSES: sube el presupuesto para el pago de prestaciones previsionales a fin de incorporar el efecto de la aplicación de la Ley de Movilidad Previsional y atender gastos de asignaciones familiares, de la prestación por desempleo, de Acciones de Nutrición - Programa 1000 Días.vgceMw

PAMI: ANSES le transfiere más créditos presupuestarios en función de las retenciones a los haberes previsionales e incrementa el crédito destinado al pago de la Prestación Mensual de Oncopediatría, destinado a familias con niños o adolescentes que se encuentran en tratamiento oncopediátrico activo.

