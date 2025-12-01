Uno Entre Rios | El País | Ruta 168

Ruta 168: el radar redujo la cantidad de vehículos que circulaban por encima del límite de velocidad

El titular de la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe dijo que cuando se instaló el radar en la ruta 168, 50% de los vehículos pasaban con exceso de velocidad

1 de diciembre 2025 · 09:59hs
Torres reveló un dato central: “Cuando instalamos el cinemómetro en agosto, el 50% de los vehículos pasaban con exceso de velocidad. Hoy ese número bajó al 18%. Son 30 puntos menos. Esto demuestra que el control salva vidas”.

El radar instalado en la Ruta 168 redujo la cantidad de vehículos que circulaban por encima del límite de velocidad, según se expresó desde la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe. Su titular, Carlos Torres, explicó que la colocación de cinemómetros (radares) responde a criterios técnicos elaborados por el Observatorio de Seguridad Vial, que identifica puntos críticos a partir del análisis de siniestros. “En ese tramo de la ruta 168 hubo choques por alcance, siniestros con motos, un camión que cayó al arroyo Colastiné y una víctima fatal. Este fin de semana hubo otro accidente. Por eso decidimos instalar el radar”, detalló el funcionario.

El funcionario recalcó que el radar es clave en un tramo con siniestros recurrentes y advirtió que no permitirá que Vialidad Nacional lo retire. “Es una política de Estado”, sostuvo.

Camión ruta 168.jpg

La ley provincial y la polémica con Nación

Torres sostuvo que la Ley Provincial de Tránsito Nº 13.133 faculta expresamente a Santa Fe a medir velocidades y a colocar cinemómetros “en todas las rutas del territorio, sean provinciales o nacionales”.

La APSV notificó oportunamente a Vialidad Nacional sobre el inicio del proceso de radarización en ese corredor e incluso pidió reforzar la cartelería, algo que finalmente se concretó.

Pese a ello, Vialidad Nacional envió una nota pidiendo retira el radar, lo que la provincia rechazó a través de la Fiscalía de Estado. “Estamos totalmente facultados. Si Vialidad manipula o retira ese equipo, vamos a hacer una denuncia penal. Y lo vamos a volver a colocar”, advirtió Torres.

El funcionario afirmó que la APSV también informó la situación a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que pidió mantener el diálogo para sostener el dispositivo en el lugar.

Radar ruta 168 Paraná Santa Fe

Cómo funciona el sistema de control y multas

La provincia opera con una unidad técnica contratada durante la gestión anterior, encargada de la verificación, instalación, fiscalización y gestión de cobro de los cinemómetros.

Una vez detectada la infracción, el trámite pasa a manos de los juzgados provinciales, comunales o municipales. “Los jueces deciden si la infracción se cobra, se desestima o se otorgan planes de pago. Nosotros no intervenimos en esa etapa”, aclaró.

Respecto de las multas emitidas en la 168 antes del 26 de agosto, fueron anuladas. “El INTI nos pidió comenzar a medir solo después de contar con el certificado de verificación. Ese certificado llegó el 26 de agosto, por eso todas las actas anteriores fueron dadas de baja”, explicó.

radar acceso norte.jpg
Definieron los puntos donde instalarán radares en la Ruta 14. Imagen ilustrativa.

Definieron los puntos donde instalarán radares en la Ruta 14. Imagen ilustrativa.

Radares en rutas nacionales y convenios locales

Santa Fe tiene radares fijos y móviles no solo en rutas provinciales, sino también en circunvalación de Santa Fe, circunvalación de Rosario, rutas 33 y 34, entre otras nacionales.

A esto se suman alrededor de 50 convenios con municipios y comunas, que también pueden colocar cinemómetros siempre con habilitación provincial y control de la APSV sobre cartelería, homologación del INTI y funcionamiento administrativo.

Torres fue concluyente al ratificar la postura del Gobierno santafesino: “Es un poder de policía indelegable. La provincia está obligada a controlar velocidades y la ley es clarísima. No vamos a dejar libradas esas rutas a la suerte”.

Ruta 168 radar Vehículos velocidad
