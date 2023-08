Pablo Moyano: "La vicepresidente y el presidente no hablan"

El camionero Pablo Moyano no ve reacción en el PJ y exige que Cristina Kirchner y Alberto Fernández salgan a pedir el voto. También apuntó a gobernadores.

Pablo Moyano le pidió a Cristina Kirchner que tenga un rol más activo en la campaña de Sergio Massa y se quejó por "la inacción" del peronismo ante el resultado de las PASO. El dirigente del sindicato de camioneros dijo que "hace falta militancia activa, que las altas autoridades partidarias acompañen para ganar en todo el país las próximas elecciones" y pidió salir a buscar a los "millones que no fueron a votar".

"Veo que todavía hay una inacción, no sé qué están esperando los dirigentes, las más altas autoridades del PJ nacional, el PJ de la provincia de Buenos Aires, los distintos sectores de Unión por la Patria, para hacer lo que tenemos que hacer en forma urgente, que es ir a buscar a aquellos argentinos que no fueron a votar", planteó Moyano en declaraciones radiales que replicó La Política Online

El camionero apuntó luego contra Cristina y Alberto Fernández. "Hoy, la vicepresidente no habla, el presidente no habla, los gobernadores muy poco, casi nada. Esto me llama mucho la atención", cuestionó.

Los dichos de Moyano coinciden con una sensación en el peronismo de que a casi 10 días de las elecciones todavía no se retomó la campaña, a excepción de algunas entrevistas y anuncios de Sergio Massa.

Pablo Moyano.jpg Infogremiales

"Acá hay que salir con todas las fuerzas a militar, con todas las fuerzas. Nosotros, junto a otras organizaciones sindicales, estamos recorriendo las fábricas, las calles y barrios, pero creo que hay inacción todavía de nuestro espacio para ir a buscar esos millones de votos que no han llegado a nuestro espacio o no han ido a votar", continuó Moyano.

LEER MÁS: Sergio Massa vuelve a Paraná para el Día de la Industria

"Mientras nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, vemos a ellos cómo te instalan por todos lados sus propuestas que son realmente alocadas, las propuestas de esos dos representantes de la derecha (Milei y Bullrich), que son propuestas en contra de los trabajadores, hablan directamente de eliminar los derechos de los trabajadores y seguimos sin una reacción concreta de nuestro espacio", agregó.

Moyano también apuntó contra los jefes territoriales del peronismo porque en algunas provincias y distritos "los candidatos locales sacaron más votos que nuestro candidato a presidente, Sergio Massa". "Si no nos ponemos las pilas y no reaccionan, se van a llevar puestos gobernadores, intendentes", completó.