Murió María Kodama, viuda de Jorge Luis Borges

maria kodama jorge luis borges.jpg

"Cuando me hablaban de esposas yo solo conocía a las que se les ponían a los presos. Yo no quería casarme para ser una prisionera y menos tener hijos que me iban a absorber toda la vida", había dicho Kodama a propósito de su vínculo con el escritor en una entrevista reciente con la agencia Télam a propósito de la aparición de libro de memorias "María Kodama. Esclava de la libertad".

Una de sus últimas apariciones en público fue en un acto en noviembre pasado, en el Centro Cultural Borges (CCB): “Espero que ser razonables y conciliadores no sea un hecho infrecuente para nosotros, como pensaba él. El patrimonio de Borges no es solo literario sino también ético”, dijo en esa oportunidad.

Kodama colaboró con Borges en la confección de Breve antología anglosajona (1978), escribieron Atlas (1984), donde narraron las aventuras de sus viajes, y compartieron la traducción del Gylfaginning, de Snorri Sturluson, publicado en español como La alucinación de Gylfi, y también de El libro de la almohada, de Sei Shonagon, donde escribió el prólogo. En 2016 publicó Homenaje a Borges (Lumen) y en 2017 publicó su libro de cuentos llamado Relatos (Lumen). También dirigió las revistas Prisma y Proa y prologó múltiples libros dedicados al estudio de la obra del escritor.