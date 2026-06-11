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El oficialismo apunta a votar la reforma previsional a comienzos de julio

Gustavo Vergara adelantó qué actores van a ser convocados por las comisiones durante el mes de junio para debatir la reforma previsional.

11 de junio 2026 · 18:43hs
El oficialismo apunta a votar la reforma previsional a comienzos de julio.

El oficialismo apunta a votar la reforma previsional a comienzos de julio.

El senador oficialista Gustavo Vergara,adelantó qué actores van a ser convocados por las comisiones durante el mes de junio: gremios municipales, representantes de intendentes, profesionales y ex funcionarios. En diálogo con APF, sostuvo que se tendrán en cuenta los planteos que vienen haciendo los distintos sectores.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores, Gustavo Vergara, hizo referencia al debate que el proyecto de reforma jubilatoria está teniendo en el marco de las reuniones de comisiones conjuntan que se vienen realizando para escuchar la voz de los representantes gremiales.

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En este marco, aseveró que “se tendrán en cuenta los planteos y las observaciones” que los gremios vienen están poniendo sobre la mesa, pero aclaró que será bajo “la firme convicción de que se trata de un proyecto que va a sanear el sistema jubilatorio y permitirá su sustentabilidad en el tiempo”.

Reforma Previsional

Al referirse sobre la continuidad de las reuniones de comisión para abordar la iniciativa, informó que hay encuentros programados para las próximas dos semanas. En tal sentido, adelantó que (además de la presencia este viernes de UPCN), en las siguientes instancias de debate estarán presentes representantes gremiales de los municipios, referentes del Colegio de Abogados y del Colegio Profesional de Ciencias Económicas. En tanto, la otra semana se convocará a representantes de los municipios de los distintos espacios políticos. Además se invitará a los presidentes más recientes de la Caja de Jubilaciones, Edgardo Scarione y Daniel Elías (quien este jueves manifestó su aval a la reforma).

La votación sería en julio

Si bien indicó que no hay fecha cierta sobre cuándo el proyecto será sometido a votación, estimó que podría ser en los primeros días de julio, ya que está previsto que durante este mes continúe el debate en el seno de las comisiones.

Finalmente se le consultó sobre el planteo de senadores del PJ para que las reuniones de comisión sean transmitidas en tiempo real con el fin de que la ciudadanía pueda ver el debate de primera mano: “Todas las comisiones son públicas. No encuentro inconvenientes que a futuro se transmita el debate de las comisiones. No ha habido un pedido concreto en ese sentido, pero se podría analizar”, respondió Vergara.

Reforma previsional oficialismo Senado Gustavo Vergara
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