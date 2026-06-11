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Pichetto pidió anular la condena a CFK y cuestionó a la Corte

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto pidió revisar el caso tomando como referencia la legislación aplicada a Jair Bolsonaro en Brasil. Los argumentos

11 de junio 2026 · 09:49hs
Pichetto pidió anular la condena a CFK y cuestionó a la Corte

En el primer aniversario de la resolución de la Corte Suprema de Justicia para dejar firme la condena a Cristina Fernández, la Comisión de Derechos Humanos se reunió para debatir sobre la situación actual de las prisiones domiciliarias. La novedad de la jornada fue que el primer expositor en defender a la expresidenta fue el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto.

La reunión estuvo moderada por Horacio Pietragalla Corti, titular de la comisión, quien temprano estuvo presente en el Salón de las Provincias junto a todos los legisladores de Unión por la Patria que anunciaron la presentación de un documento al máximo tribunal de justicia en repudio del fallo. En esta reunión, participaron representantes de organismos de derechos humanos.

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La vicepresidenta cuestionó al jefe de Gabinete en sus redes sociales. También volvió a ironizar y desearle una “cascada de éxitos” a un seguidor.

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Lo más rimbombante de la reunión, fue la defensa de Pichetto a Cristina Kirchner en el ámbito del Congreso de la Nación. En ese sentido, pidió que el Poder Legislativo tenga un debate “profundo” y que tome como antecedente la legislación aprobada en el Parlamento brasileño en virtud de la reducción a la condena de Jair Bolsonaro.

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En el primer aniversario de la resolución de la Corte Suprema de Justicia para dejar firme la condena a Cristina Kirchner, la Comisión de Derechos Humanos se reunió para debatir sobre la situación actual de las prisiones domiciliarias. La novedad de la jornada fue que el primer expositor en defender a la expresidenta fue el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto.

La reunión estuvo moderada por Horacio Pietragalla Corti, titular de la comisión, quien temprano estuvo presente en el Salón de las Provincias junto a todos los legisladores de Unión por la Patria que anunciaron la presentación de un documento al máximo tribunal de justicia en repudio del fallo. En esta reunión, participaron representantes de organismos de derechos humanos.

Correo Argentino Franco Macri Mauricio Macri Corte Suprema de Justicia.jpg
Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

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La defensa de Pichetto a CFK

Según consignó el sitio Parlamentario, lo más rimbombante de la reunión, fue la defensa de Pichetto a Cristina Kirchner en el ámbito del Congreso de la Nación. En ese sentido, pidió que el Poder Legislativo tenga un debate “profundo” y que tome como antecedente la legislación aprobada en el Parlamento brasileño en virtud de la reducción a la condena de Jair Bolsonaro.

Otro punto nombrado por el diputado de Encuentro Federal fue la acusación de “imparcialidad” contra los miembros del máximo tribunal de justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. “Indudablemente que cuando llega el recurso de queja ante la Corte, habiendo sido parte de un proceso político anterior -el proceso de juicio político iniciado por el Frente de Todos-, hubiera significado que los integrantes se apartaran y se constituyera un tribunal ad hoc para juzgar la conducta de la expresidenta”.

pichetto.jpg

Aseveró, también, que “la incorporación de un elemento de prueba que fue después de la instrucción, un famoso teléfono de una persona que fue detenida en el caso López donde no hubo encuentro de la prueba, se dio cuando estaba por terminar el juicio y el tribunal pone a consideración la prueba de otro proceso”.

En síntesis, Pichetto afirmó que “estamos frente a un caso de nulidades de gravedad institucional”, invocó al fallo Jorge Antonio (Suele aplicarse en casos de arbitrariedad en compromiso del orden público), y cerró: “Hay cuestiones que hacen a las nulidades insalvables, en orden al derecho a la defensa, que ha sido lesionado en orden a la Constitución del máximo tribunal que debería haber sido de cinco miembros, en orden a las cuestiones que afectaban a la imparcialidad”.

Cristina Fernández Consejo de la Magistratura Horacio Rosatti 1.jpg

El recorrido parlamentario

Supo ser el jefe de bancada del Frente para la Victoria -oficialismo durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández- entre el 2003 y el 2017 hasta que armó el bloque Argentina Federal. Sin embargo, en 2019 fue el compañero de fórmula de Mauricio Macri que perdió las elecciones con Alberto Fernández, candidato del Frente de Todos.

Después de volver a la Cámara de Diputados en 2023 dentro de la boleta de Juntos por el Cambio, armó el bloque Encuentro Federal junto a espacios de centro y ex Pro, díscolos de la alianza entre el macrismo y La Libertad Avanza.

En los últimos meses, trascendió una reunión con Cristina Kirchner y desde allí comenzó una serie de encuentros con dirigentes bonaerenses de diferentes espectros políticos.

Pichetto CFK corte
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