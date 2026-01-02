El deceso de la jueza Alicia Ramos Fondevillefue confirmado por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata

La jueza Alicia Ramos Fondeville, quien en 1989 condenó al boxeador Carlos Monzón por el femicidio de su ex pareja Alicia Muñiz, murió y el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata sacó un comunicado para informar la triste noticia.

Uno por uno, todos los feriados del 2026

Unificación de los subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal

“Con profundo pesar, se informa el fallecimiento de la doctora Alicia Ramos Fondeville, acontecido el 1° de enero de 2026 en nuestra ciudad”, indicaron desde la citada entidad.

En 1989, Fondeville presidió la Cámara Penal que juzgó a Monzón por el crimen de Muñiz, a quien arrojó desde un balcón, por lo que fue sentenciado a 11 años de prisión.

Murió la jueza Alicia Ramos Fondeville Murió la jueza Alicia Ramos Fondeville, quien había condenado al femicida Carlos Monzón

En las últimas horas se conoció que la magistrada atravesaba una enfermedad y que, tras mucho tiempo de lucha, falleció a los 90 años, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

“La doctora Ramos Fondeville fue una figura histórica de la Justicia local y nacional. Se desempeñó como magistrada de reconocida trayectoria y fue la primera mujer en presidir nuestro Colegio, abriendo camino para la participación femenina en los espacios institucionales de conducción. Su liderazgo marcó un hito en la vida de nuestra institución y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva”, expresaron.

En agosto de 2025, al cumplirse los 50 años del Colegio, las autoridades le entregaron una medalla conmemorativa “en reconocimiento a su legado y a su aporte invaluable a la consolidación de una Justicia cercana, transparente y comprometida con la comunidad”.

En el comunicado expresan que “su vida profesional estuvo signada por la firmeza, la independencia y la vocación de servicio. Su ejemplo seguirá inspirando a las generaciones presentes y futuras de magistrados y funcionarios”.