Milei presentará el Presupuesto 2025 en Diputados: lo calificó como "hito histórico"

Si bien está establecido por la normativa vigente que cada 15 de septiembre es el último día que tiene el Poder Ejecutivo para formular la propuesta presupuestaria en el Parlamento, este año tendrá dos novedades: será a las 21, y por primera vez en la historia será el propio presidente quien presente el proyecto, tarea que comúnmente lleva adelante el ministro de Economía.

Esos cambios en las formas históricamente establecidas va de la mano con el relato que buscan imponer desde el espacio libertario, principalmente en gestos que puedan medir mediáticamente: "romper el statu quo" y "hacer lo que no se ha hecho".

La comisión está integrada por más de 40 diputadas y diputados de todo el país. José Luis Espert (LLA) es el presidente, pero Unión por la Patria es el espacio con más representantes (26). Entre ellos se encuentran dos entrerrianos: Blanca Osuna y el exgobernador Gustavo Bordet.

Dólar a $1.016 y un "Plan Nacional de Inversiones Públicas"

En julio pasado, el ministro de Economía, Luis Caputo, les envió un anticipo a las y los legisladores de lo que sería el Presupuesto 2025, con cuatro ejes principales: equilibrio fiscal sostenido, política social, modernización y simplificación del Estado, y equipamiento y modernización de seguridad y defensa.

Caputo estimó que el tipo de cambio con el dólar se elevaría a $ 1.016,1 a fin de año, y proyectó una inflación de 139,7% interanual para diciembre de 2024. También espera que la recaudación aumente un 54,4% el año que viene, respecto al 2024, y que la presión tributaria baje 0,47% hasta un 21,16%. Sin embargo, prevé un aumento del 136,1% en la recaudación del Impuesto sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono.

En cuanto a la deuda argentina, el titular de Economía afirmó que continuarán extendiendo los vencimientos para "limitar la carga financiera sobre las cuentas del Tesoro", al tiempo que se "mantendrán los esfuerzos para optimizar su cartera de operaciones con financiamiento internacional". En pocas palabras, más endeudamiento internacional. “A partir del acceso a recursos financieros a tasas bajas y con plazos largos de repago, se implementan programas/proyectos que mejoran sustancialmente el capital físico y humano", considera el ministro, según el borrador que le hizo llegar a diputados y senadores.

Por otra parte, Caputo prevé en el presupuesto la creación de un "Plan Nacional de Inversiones Publicas 2025- 2027" para desarrollar obras donde haya "brechas sectoriales de infraestructura", y adelantó que continuarán con las privatizaciones de empresas públicas y en el ajuste del sector de los trabajadores del Estado.

Luis Caputo canje de deuda.jpg

¿De qué se trata el Presupuesto Nacional?

Es una ley anual que sanciona el Congreso donde se planifican los ingresos que recibirá el Gobierno y cómo se aplicarán para satisfacer las necesidades de la población: seguridad social, educación, salud, seguridad y justicia, entre otras. Tiene mucha importancia porque permite responder las siguientes preguntas: ¿Cuál es el destino del gasto? ¿En qué se gasta? ¿Quién gasta? ¿Cuál es el origen de los recursos?

El Presupuesto, si bien es dinámico y flexible, financia el funcionamiento de todo el Estado Nacional (Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y organismos). También contiene las transferencias que se realizan a los estados provinciales y municipales

El camino del Presupuesto

El Gobierno cuenta con sólo nueve integrantes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero afirma conseguir los votos suficientes para que llegue a debatirse en la Cámara (tendrá que conseguir las firmas de legisladores de Unión por la Patria, el PRO y la UCR, entre otros).

En el recinto también deberá sumar fuerzas ya que comparte la segunda minoría con el PRO, ambos espacios con 39 legisladores, al menos hasta este martes. Con la renuncia del diputado Pedro Galimberti (UCR), la banca será ocupada por Nancy Ballejos, dirigente del PRO en Entre Ríos. De ser aprobada, correrá el mismo camino en la Cámara de Senadores de la Nación, y si recibe el visto bueno, será promulgada por el presidente.

¿Que pasa si la ley no es aprobada?

Si la ley no es aprobada, también el Gobierno de Milei estaría "escribiendo historia": sería la primera vez en Argentina que un Gobierno no logra pasar por el Congreso el presupuesto durante dos años consecutivos. En Argentina, el artículo 27 de la Ley 24.756 dispone que si el Gobierno no cuenta con un presupuesto aprobado, regirá el que se encuentra vigente (en este caso, el del 2023), con algunos ajustes.

El Ejecutivo deberá eliminar recursos y gastos que no serán recaudados ni deberá afrontar nuevamente, añadirá los que considere necesarios, y adaptará a piacere los presupuestos y recursos para garantizar el funcionamiento de los servicios básicos, y las partidas de cada Ministerio.

Si bien el mismo artículo no le permite a l Gobierno nacional modificar ni aumentar impuestos sin la autorización del Congreso de la Nación, la Ley Bases otorgaba facultades extraordinarias al presidente.