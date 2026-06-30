Milei aseguró que el Gobierno está "hiper blindado" ante posibles turbulencias electorales

Milei afirmó que la oposición intentó un “golpe de Estado” mediante leyes que comprometían el equilibrio fiscal y aseguró que el Gobierno está “hiper blindado".

El presidente Javier Milei volvió a apuntar este lunes contra el Congreso al sostener que durante el año pasado la oposición impulsó una serie de iniciativas que, según su visión, pusieron en riesgo el equilibrio fiscal y afectaron el desempeño de la economía.

Durante una entrevista concedida a Neura, el jefe de Estado calificó como un “intento de golpe de Estado” la aprobación de iniciativas parlamentarias que implicaban mayores gastos públicos y cuestionó a los legisladores que promovieron esos proyectos. Según afirmó, el Congreso llegó a votar “cerca de 40 leyes intentando violentar el equilibrio fiscal”, al aprobar gastos sin financiamiento genuino.

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Milei sostuvo que esos episodios impactaron sobre las expectativas económicas, elevaron el riesgo país y frenaron un proceso de crecimiento que, según su interpretación, habría sido mucho más acelerado sin esa conflictividad política.

En clave legislativa, el mandatario aseguró que el oficialismo se encuentra en mejores condiciones que un año atrás para defender sus iniciativas en el Parlamento. Al referirse a eventuales turbulencias financieras vinculadas al próximo ciclo electoral, afirmó que el Gobierno está “hiper blindado” y destacó que ahora cuenta con “una mejor composición de las cámaras”.

Reforma laboral

Otro de los temas con implicancias parlamentarias fue la reforma laboral. Consultado sobre sus resultados, Milei reconoció que aún no existen datos concluyentes, aunque aseguró que la flexibilización aprobada durante su gestión terminará favoreciendo el pasaje de trabajadores desde la informalidad hacia empleos registrados. “Con lo que está, alcanza para que eso suceda”, señaló.

En materia judicial, el Presidente descartó por completo que el Gobierno tenga en agenda impulsar una ampliación de la Corte Suprema, una posibilidad que había sido mencionada en distintos ámbitos políticos.

“No sé ni de dónde sale esa idea”, respondió cuando fue consultado sobre el tema. Más tarde insistió en que se trata de “un invento periodístico” y remarcó que la cuestión “ni siquiera está en discusión”.

En cambio, confirmó que se encuentra analizando antecedentes de magistrados para cubrir vacantes judiciales y reivindicó la política de designaciones de su administración. Según dijo, durante su gestión fueron nombrados 74 jueces, luego de varios años con escasos avances en esa materia.

Respecto de los pliegos pendientes en el Senado, Milei se mostró confiado en que podrán avanzar. “Si salieron los 74 anteriores, ¿por qué no van a poder salir los que están ahora?”, planteó.

En el plano político, el mandatario también dejó abierta la puerta a nuevos acuerdos con sectores afines, al señalar que “todos los que quieran seguir sosteniendo y apoyando este cambio, son siempre bienvenidos”. La frase fue interpretada como un guiño hacia dirigentes cercanos al expresidente Mauricio Macri, aunque aclaró que ello no implica desconocer diferencias sobre decisiones adoptadas durante anteriores gobiernos.