La Federación Entrerriana de Hockey organizó un curso de mesa de control

La Federación Entrerriana de Hockey llevó adelante una capacitación en las instalaciones del Club Paracao, donde asistió un buen número de personas.

Desde la Federación Entrerriana de Hockley destacaron el compromiso de quienes participaron de la actividad.

La Federación Entrerriana de Hockey (FEH) llevó adelante una nueva instancia de capacitación destinada a fortalecer el desarrollo del deporte en la provincia. En esta oportunidad, se realizó el curso de mesa de control en las instalaciones del Club Paracao, con una destacada participación de personas interesadas en continuar formándose dentro del hockey sobre césped.

Durante la jornada se llevó a cabo la revalidación para jueces de mesa, así como también la capacitación para nuevos integrantes que buscan incorporarse a esta función. La mesa de control cumple un papel fundamental en cada encuentro, ya que es la encargada de supervisar aspectos administrativos y reglamentarios del partido.

Desde la organización destacaron el compromiso de quienes participaron de la actividad, resaltando la importancia de generar estos espacios de formación para seguir jerarquizando el hockey entrerriano.

Además, se agradeció especialmente a los disertantes que estuvieron a cargo de la capacitación y a todas las personas que formaron parte de la jornada, aportando al crecimiento y fortalecimiento del deporte en la región.