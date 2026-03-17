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Con un doblete de Vinicius, Real Madrid le volvió a ganar al City y clasificó a cuartos

El Merengue venció 2-1 a los Citizens en el Etihad y cerró la serie con autoridad: ya había ganado 3-0 en el Bernabéu. Vinicius fue la figura con dos goles.

17 de marzo 2026 · 19:31hs
Con un doblete de Vinicius

Con un doblete de Vinicius, Real Madrid le volvió a ganar al City y clasificó a cuartos

El Real Madrid clasificó a los cuartos de final de la Champions League. El Merengue venció 2-1 al Manchester City en el Etihad Stadium por el partido de vuelta de los octavos, tras la contundente goleada por 3-0 en el Santiago Bernabéu que ya había marcado la clasificación.

Vinicius Júnior, fue el autor de un doblete para el club blanco, mientras que Erling Haaland fue quien gritó para los Citizens. En la próxima instancia, los de Álvaro Arbeloa se medirán con el ganador del duelo entre Bayern Múnich y Atalanta.

Federico Valverde marcó los tres goles del Merengue, que quedó a un paso de los cuartos de final de la Champions League.

Real Madrid y PSG golearon en la Champions League

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Real Madrid champions league 1
Con un doblete de Vinicius, Real Madrid le volvió a ganar al City y clasificó a cuartos

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PSG goleó al Chelsea de Enzo Fernández y sigue en carrera

El último campeón sigue en carrera en la Champions League. PSG goleó por 3-0 al Chelsea de Enzo Fernández, como visitante en Stamford Bridge, y avanzó a los cuartos de final con un aplastante global de 8-2 a su favor. Ahora, el equipo de Luis Enrique espera por Liverpool o Galatasaray en la próxima instancia.

Sporting terminó con el sueño del Bodo Glimt

El equipo portugués, Sporting Lisboa, se recuperó de la derrota por 3-0 en la ida con una goleada por 5-0, tiempo suplementario. Los 90 terminaron con el local arriba con los tantos de Goncalo Inacio, Pedro Gonçalves y Luis Suárez, de penal, mientras que completaron la remontada en el suplementario el uruguayo Maximiliano Araújo y Rafael Nel. De esta manera, se terminó una Champions histórica para los noruegos.

Sporting de Lisboa enfrentará en búsqueda de la semifinal a Arsenal, que venció de local por 2-0 a Bayer Leverkusen y se clasificó tras el 1-1 en el encuentro desarrollado en Alemania.

Los Gunners pasaron a cuartos de final

Arsenal ganó de local por 2-0 sobre el Bayern Leverkusen y se metió en la próxima instancia, en la que enfrentarán a Sporting de Lisboa, debido a que la ida había terminado por 1-1. Exequiel Palacios fue titular en el conjunto alemán, mientras que Ezequiel Fernández jugó los últimos minutos.

Real Madrid Manchester City Champions League Santiago Bernabeu
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