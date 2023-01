Fernando Báez Sosa: rugbier sobreseído apuntó contra Thomsen

Juan Pedro Guarino, el rugbier que -inicialmente- era parte del grupo imputado por el homicidio de Fernando Báez Sosa y luego fue desvinculado, aseguró que no vio los golpes que sus amigos le dieron a la víctima, pero sí identificó a Máximo Thomsen al lado "de un chico" quien resultó ser la víctima, tal cual se enteró al día siguiente.

"No lo podía creer" dijo, ante lo cual Fernando Burlando le preguntó por qué: "Habíamos ido de vacaciones a pasarla bien, ellos ya se habían peleado anteriores veces, yo había hablado con mi mamá y mi novia que si volvía a pasar, yo me iba a volver de las vacaciones. Por eso digo que no lo podía creer".