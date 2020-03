Mauricio Macri pasó un momento incómodo en un avión

El expresidente Mauricio Macri vivió un mal momento cuando volaba junto a su esposa Juliana Awada en un vuelo comercial, en primera clase. Fue cuando una mujer se le acercó y lo increpó. "Ladrón, arruinaste al país", le dijo.

La pasajera grabó la escena del escrache y la subió a su cuenta de Instagram, junto a la frase: "Acá, tranqui, viajando con este hijo de remil p...". El video rápidamente se hizo viral, y saltó también a otras redes.

El diálogo que se deja ver completo en el breve video comienza con la mujer que le dice a Macri: "Ladrón, arruinaste el país, ¿No te da vergüenza?". A lo que el expresidente, con tranquilidad, responde: "No creo".

El avión de Macri era de la aerolínea Avianca, y había despegado desde Bogotá. Macri regresaba del "V Encuentro Ciudadano" en Guatemala.

Las imágenes fueron captadas por Constanza, la misma que se acercó al exmandatario y le reprendió.

Posteriormente, la mujer dialogó con El Destape y contó: "Él iba en primera clase y mi hermana lo vio de casualidad cuando estaba embarcando. Entonces pensé en enfrentarlo cuando subiéramos al avión, pero nos hicieron entrar por una puerta lateral para que no lo viéramos".

"Me mandé para que la primera clase sin que me vieran las azafatas. Logré decirle eso, filmarlo y me fui. La verdad que había poca gente en primera clase y nadie dijo nada", precisó.

No fue la primera vez que recibió escraches similares: en junio del año anterior, mientras visitaba la sede de la FIFA en Zurich, Suiza, para recibir el Living Football Award, un grupo de argentinos se acercó al vehículo que lo transportada y se hizo pasar por fanáticos.

Al bajar la ventanilla para tomarse una fotografía con ellos, uno de los integrantes le señaló: “Te queda poco, vuelve Cristina”.