Más críticas del kirchnerismo contra Guzmán: "Nadie lo votó"

"La gente siempre me habla de los precios, que no se llega. Nadie niega que hay un nivel de asistencia importante del Estado, también una recuperación económica, pero no alcanza. No hay que enojarnos y no hay que tenerle miedo a la discusión. Estamos en el gobierno para solucionar las cosas", dijo el dirigente de La Cámpora en declaraciones a AM530.

"Nuestra gente entra en desazón, notamos cierta apatía. Cuando crecen expresiones ligadas a la antipolítica, uno tiene que sacar la conclusión de que se está generando una crisis de representación”, añadió.

Acerca de la gestión del ministro Martín Guzmán, Larroque arremetió: “Yo no lo conocía, el 27 de octubre de 2019 no sabía de él. Creo que nadie lo votó. En el 2021 sí hubo un veredicto sobre la política que él desarrolló”, en referencia a las elecciones legislativas que perdió el Frente de Todos.

"Con este formato de coalición estamos teniendo una dificultad para resolver este planteo de cara a la sociedad y ahí está la desazón", expresó.

"En el 2019 llegamos con un plan claro y no quiero estar dos años discutiendo si hay ajuste o semiajustes, tendríamos que estar dando un shock de inversión", continuó el dirigente del kirchnerismo.

En cuanto a las cruces con su par de Nación, Juan Zabaleta, cercano al presidente Alberto Fernández, el ministro provincial aclaró que "Juanchi es un hombre de territorio que llegó con un municipio, hay gente que llegó sin nada y quiere que imponer a todos los que venimos de una larga pelea", dijo apuntando nuevamente contra Martín Guzmán.

"Podemos seguir fingiendo demencia, pero sepamos que está la gente de por medio. En el camino lo perdimos a Néstor, hubo persecución a Cristina, a su familia, compañeros presos, Milagro Sala sigue presa, hay un montón de cosas en el viaje. Entonces cuando se plantea recomponer el frente nacional y se convoca a sectores que en 2016 y 2017 tuvieron una posición distinta y se les ofrece ese lugar de protagonismo, esa generosidad no fue reciproca". disparó.

Por último, consultado sobre si la vicepresidenta debe ser candidata en 2023, Larroque señaló que "es bueno que Cristina tenga protagonismo”.