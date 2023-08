Marita Verón: "La carpeta existe y van a haber muchas imputaciones"

marita-veron.jpg

Por su parte Susana Trimarco confirmó que la carpeta estaba en poder del gremio Luz y Fuerza y otros gremios que trabajaban en conjunto con ellos: "Son personas mafiosas que tenían un vínculo muy fuerte con la trata de personas. Tienen una pelea hace varios años con una persona que quería el poder del gremio y allí aparece la carpeta con el cuerpo de mi hija muerta, me lo dijo quien declaró en la Justicia".

"No les tengo miedo, voy a seguir hasta el final, sea quien sea. Hay mucha gente, inclusive médicos involucrados en lavado de dinero y muchas mafias más", afirmó Trimarco. Consultada por los medios presentes en torno a su reacción sobre esta información, comentó: "La noticia me pegó fuerte porque esta persona apareció en Buenos Aires para decirme la verdad de lo que le pasó a Marita. Esta es la hipótesis más importante que se ha manejado porque nunca antes teníamos documentos ni declaraciones: hay varias personas que dicen lo mismo, pusieron el documento y la cara ante la Justicia. Es muy importante y serio porque, si mintieran, van presos".

La nueva información sobre el caso Marita Verón

El martes por la tarde se viralizó un hilo donde la periodista Mariana Romero reveló la presunta existencia de "una carpeta" que contendría fotos y pruebas de que Verón pudo haber pasado por la clínica Luz Médica, en San Miguel de Tucumán. "En algún momento no especificado, el cuerpo de Marita llega a manos del hoy fallecido Julio Luna, dirigente del gremio Luz y Fuerza de Tucumán, o de su gente (...) El cuerpo habría sido trasladado allí para mantenerlo en frío (...) Mientras el cuerpo permanece allí fue fotografiado, no se sabe por quién".

Embed Esta es, puntualmente, la hipótesis que está investigando la Justicia Federal sobre el destino de Marita Verón: pic.twitter.com/bP4IexcvOe — Mariana Romero (@MarianaR31) August 9, 2023

De acuerdo a la periodista tucumana, las fotografías fueron colocadas en una carpeta que quedó a resguardo de gremialistas y fue utilizada como medio extorsivo. Al parecer, la existencia de esta documentación salió a la luz en una asamblea de otro gremio. "Varias personas declararon en la causa y coinciden en que la carpeta fue mencionada, así como el nombre de la persona que la tendría en su poder y de manos de quién la recibió", agregó Romero.

A partir de estas declaraciones, la Justicia dispuso tres allanamientos simultáneos, uno en Buenos Aires y dos en Tucumán, para tratar de encontrar la carpeta, pero los operativos no tuvieron resultados positivos. "El no hallazgo de la carpeta de ninguna manera hace concluir a la Justicia que no existe. Otros elementos de prueba indican que existe o existió. Por eso, la causa sigue abierta", indicó y agregó: "De manera paralela, la Justicia dispara una serie de medidas a fin de investigar si, tras el paso por Luz Médica, el cuerpo fue enterrado como NN".

