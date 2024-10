Marcha Universitaria: el Gobierno reafirma veto

Docentes, no docentes, autoridades y estudiantes realizarán hoy una marcha federal en "defensa de la universidad pública y del sistema científico" nacional, luego de que el presidente Javier Milei anunciara el "veto total" a la ley de Financiamiento de las casas de estudio sancionada por el Congreso . "La universidad no es el problema, es parte de la solución", es el lema que utilizará la comunidad educativa de las universidades públicas para rechazar el recorte presupuestario que instrumentó el gobierno libertario.

En Entre Ríos las concentraciones serán en plaza 1° de Mayo de Paraná, a partir de las 17, y frente a la sede del Rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) en Concepción del Uruguay, a partir de las 20.

Embed

A horas de la marcha universitaria por mejoras salariales y presupuesto, en el Gobierno nacional admiten que se trata de un reclamo legítimo, pero argumentan no tener los fondos para sustentarlo, por lo que avanzarán con la voluntad de vetar la Ley de Financiamiento Universitario, pese a que aún no estén los votos para respaldarlo. “El problema no es con las universidades, es con el Congreso”, planteó una alta fuente libertaria que direccionó los dardos contra los diputados opositores por votar proyectos “sin sustento financiero”.

En el Poder Ejecutivo se esperanza con volver a contar con el respaldo de los 87 “héroes” que hasta el momento se mantienen en silencio, si la oposición insiste con la ley, y descansan en la muñeca del titular de la Cámara de Diputados, Martin Menem, dedicado a la tarea de sumar voluntades que no aparecen.

Enciende las alarmas la actitud del PRO que, pese al asado en la quinta de Olivos y las continuas mesas de trabajo con representantes del Poder Ejecutivo y legisladores de La Libertad Avanza, no ha expresado su compromiso de acompañar la decisión del presidente Javier Milei como sucedió con la actualización de jubilaciones.

“Confiamos en que el PRO pueda actuar orgánicamente. Tanto el presidente del partido como el jefe de bloque”, revelaron ante esta agencia fuentes legislativas en alusión al expresidente Mauricio Macri y a Cristian Ritondo.

marcha universitaria esta vale.jpeg Foto: Paula Eder

Desde el partido amarrillo aclaran que continúan debatiendo la posición, y adelantan que “hasta que no haya veto no harán pública su decisión”. Lo cierto es que el mandatario tiene en mente publicar el rechazo de la Ley de Financiamiento Universitario -que afectaría tan solo al 0,14% del PBI- en el Boletín Oficial del jueves, para evitar cualquier lectura política de su determinación.

“No queríamos hacer nada que pareciera que buscábamos incentivar un conflicto”, argumentaron por los pasillos de Casa Rosada respecto a la decisión de avanzar con el veto sobre la fecha limite, una vez cumplidos los 10 días hábiles desde que el proyecto fue enviado al Poder Ejecutivo.

Para Milei, el equilibrio fiscal es innegociable, y si bien desde su entorno admiten que se trata de un reclamo legítimo, plantean que la actualización de los fondos debe discutirse en el Congreso, en el marco del debate del Presupuesto 2025.

En la mesa chica libertaria se anticipan a todos los escenarios y la posibilidad de rechazo del veto es una opción de no conseguir los votos necesarios. “La plata de algún lado tendrá que salir", vaticinan en caso de que el Congreso le de la espalda a la voluntad del jefe de Estado.

Entre las opciones, se evalúa profundizar el recorte de la ya afectada obra pública, y avanzar en un escenario de judicialización para apelar la decisión. “Si la política considera que hay que desfinanciar la Salud, Defensa, Justicia está bien, pero que lo aclaren”, planteó un importante funcionario al respecto.

El programa libertario se inclina por un sistema de “educación privada" y "no estatal”, pero hay plena consciencia de las “restricciones constitucionales” que eso implicaría. Como primera parada, el Gobierno deberá hacer frente a una nueva movilización que promete ser masiva y salir airosos.

Mario Gelpi recto de UBA Universidades marcha universitaria presupuesto universitario.jpg

El rector de la UBA cruzó a Torrendell

El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, calificó como ridículas las declaraciones del secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, quien había acusado a las casas de altos estudios nacionales de "inventar" alumnos.

"Con todo respeto, eso es una cosa ridícula. Yo lo respeto mucho a Torrendell. Lo respeto mucho como educador, como persona, pero creo que es una cosa que se dijo para evitar la marcha de hoy", lanzó Gelpi en diálogo con radio Rivadavia.

En esa línea, continuó: "No tiene sentido. Hay una cosa que es el error científico, que puede ser de un 2 o 3 por ciento. Ahora, un 40% implicaría que de cada 10 alumnos 4 están inventados. Es un poco difícil de creer".

Días atrás, Torrendell afirmó: "Sobre el 38% de los alumnos, no sabemos si están inscriptos en una materia. No está informada su inscripción porque las universidades lo han informado. Los fondos se reparten de acuerdo a esas polinómicas".