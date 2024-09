Andrés Sabella: "La falta de financiamiento pone en riesgo la calidad del sistema universitario"

En tanto sostuvo que la marcha se convoca también "en defensa de los valores que caracterizan a la universidad pública argentina y que tienen que ver con lo que la sociedad, de manera consensuada y más allá de los vaivenes políticos, ha logrado construir a lo largo de su historia de más de 400 años de desarrollo desde la primera universidad argentina y desde estos últimos 40 años de democracia en los que el sistema ha logrado construir a partir de consensos, un sistema autárquico, un sistema de ingreso irrestricto y no arancelado en la educación superior".

Sabella advirtió que la educación es el motor de desarrollo de las naciones y que es imprescindible para el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de la innovación.

Sobre el atraso salarial de los docentes y trabajadores de las universidades aclaró es parte del problema pero no el único. "Hay serios problemas de financiamiento para continuar con las actividades como normalmente se desarrollan. El sistema salarial muestra un atraso significativo en relación a la inflación que ha tenido nuestro país desde diciembre en adelante, lo que genera innumerables dificultades en trabajadores y trabajadoras. Pero es parte de otro sinnúmero de problemas que lleva a la universidad a no poder llevar adelante sus actividades de investigación, de extensión, de innovación, de políticas de bienestar estudiantil. Necesita un presupuesto adecuado y eso es lo que intentór la Ley de Financiamiento Universitario, que es solamente una solución para el año 24. Luego hay que discutir el Presupuesto 2025, que es parte de la agenda que preocupa al sistema universitario nacional".

Sabella indicó que por estas dificultades económicas hay proyectos reformulados, actividades suspendidas e investigadores que se están yendo del país: "Investigadores que han sido con muchísimo esfuerzo repatriados en diferentes programas hoy nuevamente se están yendo de Argentina".

Sobre los dichos del secretario de Educación; Carlos Torrendell, quien dijo que "las universidades inventan alumnos para poder cobrar fondos", Andrés Sabella dijo que posee la información del sistema SIU Guaraní que brinda la información del conjunto de universidades argentinas en cuanto a cantidad de alumnos, egresados, materias que rinden etcétera. "El sistema universitario viene debatiendo las dificultades que tiene en relación a la problemática del egreso universitario que es un problema que no escapa a las universidades privadas. Se viene trabajando hace años con un importante programa de innovación curricular que intenta atender estas dificultades que tiene el sistema universitario argentino en su conjunto. respeto a las tasas de egreso. Eso es porque necesitamos actualizar programas de estudios que tengan que ver con la realidad de nuestra juventud", subrayó.

Las universidades tienen la expectativa qu la marcha del miércoles sea tan masiva como la primera y que el gobierno pueda recapitular sobre estas acciones y de marcha atrás con la decisión de vetar la ley de financimiento educativo. "Tenemos la esperanza de que no haya veto y que si lo hay el Congreso sea contundente y no le va de la espalda a lo que quiere la ciudadanía argentina que es educación pública, no arancelada, autónoma, transparente", expresó

En ese sentido se está hablando con los legisladores entrerrianos para que actúen en consecuencia y que no se propicie a esta clara intención del vaciamiento de las universidades públicas. "Vamos a seguir hablando con nuestros legisladores. De los nueve diputados entrerrianos seis votaron a favor la Ley de Financiamiento y de los tres senadores lo hicieron dos. Seguiremos trabajando y charlando con ellos para que sean consecuentes y acompañen la ley. Es un pedido de pensar en nuestros jóvenes y niños para que tenga la posibilidad que hemos tenido nosotros de participar de un sistema educativo inclusivo, accesible y no arancelado", concluyó.