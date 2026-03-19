Uno Entre Rios | El País | Manuel Adorni

Manuel Adorni bajo la lupa: denuncias por enriquecimiento y lujos en Country Indio Cuá

Manuel Adorni enfrenta denuncias por enriquecimiento ilícito y lujos en el Country Indio Cuá; Javier Milei desmiente que evalúe su salida del cargo.

19 de marzo 2026 · 14:35hs
Manuel Adorni bajo la lupa: denuncias por enriquecimiento y lujos en Country Indio Cuá.

Manuel Adorni bajo la lupa: denuncias por enriquecimiento y lujos en Country Indio Cuá.

Manuel Adorni enfrenta crecientes cuestionamientos luego del escándalo por un vuelo privado a Punta del Este y la inclusión de su esposa en la comitiva oficial. Ahora, la polémica se amplía con la revelación de que el jefe de Gabinete habría construido una casa en un exclusivo country.

La diputada Marcela Pagano amplió su denuncia penal contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, acusándolo de no incluir en su declaración jurada una vivienda construida en el Country Indio Cuá Golf Club, ubicado en Exaltación de la Cruz.

javier milei visita cordoba y respalda a manuel adorni

Javier Milei visita Córdoba y respalda a Manuel Adorni

Javier Milei apoyó a Manuel Adorni tras el escándalo por el viaje a Estados Unidos. 

El apoyo de Javier Milei a Manuel Adorni: "Muchas cosas que se dicen no tienen sentido"

LEER MÁS: Javier Milei visita Córdoba y respalda a Manuel Adorni

Manuel Adorni enfrenta críticas por gastos y propiedades no declaradas

Manuel Adorni (1).jpeg

Según la presentación a la que accedió LPO, Adorni estaría alquilando "una vivienda de fin de semana en el Country Indio Cuá (próxima a la salida del hoyo 5, cercana al lote 1)" y, en paralelo, construye una residencia de dos plantas a unos 100 metros del hoyo 17 de la cancha de golf. Pagano sostiene que las expensas del lote 380 comenzaron a figurar a nombre de Bettina Angeletti, la esposa del funcionario, y que ascienden a 700 mil pesos, según reveló el periodista Emiliano Russo en Clarín.

La diputada detalló que el valor promedio de venta de las casas en el country ronda los 150 mil dólares, aunque algunas alcanzan los 250 mil, mientras que la cuota de ingreso está en torno a 5 millones de pesos. El barrio privado cuenta con cancha de golf de 18 hoyos, 14 canchas de tenis, 2 de paddle, 3 de fútbol, 2 de hockey, sector hípico con pista y 24 boxes, club house, gimnasio, piletas, supermercado interno, capilla y sistema de seguridad con control computarizado.

Pagano señala que Adorni declaró únicamente el 50% de un departamento en Capital y el 100% de otro en La Plata recibido por donación, sin consignar "ningún otro inmueble, lote, terreno o construcción en la jurisdicción de Exaltación de la Cruz".

La diputada remarca que con el sueldo del jefe de Gabinete sería imposible costear tanto el alquiler como la construcción de la vivienda, sumado al vuelo privado a Punta del Este y al pasaje de 5 mil dólares que pagó su esposa para viajar a Nueva York, además de supuestos gastos por 17 millones de tarjeta.

A pesar de difundir fotos con Javier Milei mostrando respaldo, la situación de Adorni se percibe frágil. Esta mañana tuvo que desmentir una nota de Ámbito Financiero que afirmaba que en la Casa Rosada se evalúa su salida, desmentido al que Milei se sumó, atacando a la periodista. Sin embargo, usuarios recordaron un tuit similar del presidente el año pasado sobre José Luis Espert, quien renunció a su candidatura pocas horas después.

Manuel Adorni Javier Milei Punta del Este
Noticias relacionadas
Manuel Adorni dio explicaciones sobre el viaje de su mujer a Estados Unidos.

Denunciaron a Manuel Adorni por llevar a su esposa en un vuelo oficial a Nueva York

La presencia de Angeletti en la gira oficial generó cuestionamientos luego de que se difundiera una fotografía en la que aparece junto a Adorni durante una visita que Milei realizó a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, en Queens.

"Vengo a deslomarme cinco días a EE.UU", dijo Manuel Adorni sobre el viaje de su mujer

En el marco de la Causa Cuadernos, Oscar Centeno se negó a declarar este jueves en el TOF 7.

Causa Cuadernos: Oscar Centeno se negó a declarar

Milei participó del Foro Económico del NOA en Tucumán y arremetió contra el gobierno anterior.

En Tucumán, Javier Milei arremetió contra el gobierno anterior

Ver comentarios

Lo último

Causa Cuadernos: Oscar Centeno se negó a declarar

Causa Cuadernos: Oscar Centeno se negó a declarar

Marcharán para pedir soluciones en escuela de Concordia

Marcharán para pedir soluciones en escuela de Concordia

En Tucumán, Javier Milei arremetió contra el gobierno anterior

En Tucumán, Javier Milei arremetió contra el gobierno anterior

Ultimo Momento
Causa Cuadernos: Oscar Centeno se negó a declarar

Causa Cuadernos: Oscar Centeno se negó a declarar

Marcharán para pedir soluciones en escuela de Concordia

Marcharán para pedir soluciones en escuela de Concordia

En Tucumán, Javier Milei arremetió contra el gobierno anterior

En Tucumán, Javier Milei arremetió contra el gobierno anterior

Entre Ríos colaboró para que haya un récord histórico en producción de maíz

Entre Ríos colaboró para que haya un récord histórico en producción de maíz

La Municipalidad de Paraná restaura el adoquinado histórico en bulevar Racedo

La Municipalidad de Paraná restaura el adoquinado histórico en bulevar Racedo

Policiales
Nogoyá: atropellaron a un ciclista de 81 años y el conductor huyó

Nogoyá: atropellaron a un ciclista de 81 años y el conductor huyó

Perpetua para un hombre que asesinó a su hijo en Concordia

Perpetua para un hombre que asesinó a su hijo en Concordia

21 años después, hubo condenas por la muerte de una joven entrerriana y su bebé por un medicamento adulterado

21 años después, hubo condenas por la muerte de una joven entrerriana y su bebé por un medicamento adulterado

Secuestraron 80 aves autóctonas y desarticularon un criadero ilegal en Villa Elisa

Secuestraron 80 aves autóctonas y desarticularon un criadero ilegal en Villa Elisa

Luis Erbes admite que recibió dádivas y complica más a Urribarri y Cardona Herreros

Luis Erbes admite que recibió dádivas y complica más a Urribarri y Cardona Herreros

Ovación
Copa Libertadores: Boca es cabeza de serie del Grupo D

Copa Libertadores: Boca es cabeza de serie del Grupo D

Copa Sudamericana: River integra el Grupo H con Bragantino, Blooming y Carabobo

Copa Sudamericana: River integra el Grupo H con Bragantino, Blooming y Carabobo

Se viene un campeonato íntegro para la categoría senior

Se viene un campeonato íntegro para la categoría senior

Paraná tiene fecha confirmada para la llegada del Turismo Carretera

Paraná tiene fecha confirmada para la llegada del Turismo Carretera

Ramón Díaz respaldó al Chacho Coudet

Ramón Díaz respaldó al Chacho Coudet

La provincia
Entre Ríos colaboró para que haya un récord histórico en producción de maíz

Entre Ríos colaboró para que haya un récord histórico en producción de maíz

La Municipalidad de Paraná restaura el adoquinado histórico en bulevar Racedo

La Municipalidad de Paraná restaura el adoquinado histórico en bulevar Racedo

La vicegobernación presentó la plataforma de datos del Observatorio de Primera Infancia

La vicegobernación presentó la plataforma de datos del Observatorio de Primera Infancia

El Gobierno de Entre Ríos abonará este viernes el aumento salarial docente

El Gobierno de Entre Ríos abonará este viernes el aumento salarial docente

Oro Verde: docentes y estudiantes universitarios reclamaron por mayor financiamiento

Oro Verde: docentes y estudiantes universitarios reclamaron por mayor financiamiento

Dejanos tu comentario