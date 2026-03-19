Manuel Adorni bajo la lupa: denuncias por enriquecimiento y lujos en Country Indio Cuá.

Manuel Adorni enfrenta crecientes cuestionamientos luego del escándalo por un vuelo privado a Punta del Este y la inclusión de su esposa en la comitiva oficial . Ahora, la polémica se amplía con la revelación de que el jefe de Gabinete habría construido una casa en un exclusivo country.

La diputada Marcela Pagano amplió su denuncia penal contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, acusándolo de no incluir en su declaración jurada una vivienda construida en el Country Indio Cuá Golf Club, ubicado en Exaltación de la Cruz.

Manuel Adorni enfrenta críticas por gastos y propiedades no declaradas

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Según la presentación a la que accedió LPO, Adorni estaría alquilando "una vivienda de fin de semana en el Country Indio Cuá (próxima a la salida del hoyo 5, cercana al lote 1)" y, en paralelo, construye una residencia de dos plantas a unos 100 metros del hoyo 17 de la cancha de golf. Pagano sostiene que las expensas del lote 380 comenzaron a figurar a nombre de Bettina Angeletti, la esposa del funcionario, y que ascienden a 700 mil pesos, según reveló el periodista Emiliano Russo en Clarín.

La diputada detalló que el valor promedio de venta de las casas en el country ronda los 150 mil dólares, aunque algunas alcanzan los 250 mil, mientras que la cuota de ingreso está en torno a 5 millones de pesos. El barrio privado cuenta con cancha de golf de 18 hoyos, 14 canchas de tenis, 2 de paddle, 3 de fútbol, 2 de hockey, sector hípico con pista y 24 boxes, club house, gimnasio, piletas, supermercado interno, capilla y sistema de seguridad con control computarizado.

Pagano señala que Adorni declaró únicamente el 50% de un departamento en Capital y el 100% de otro en La Plata recibido por donación, sin consignar "ningún otro inmueble, lote, terreno o construcción en la jurisdicción de Exaltación de la Cruz".

La diputada remarca que con el sueldo del jefe de Gabinete sería imposible costear tanto el alquiler como la construcción de la vivienda, sumado al vuelo privado a Punta del Este y al pasaje de 5 mil dólares que pagó su esposa para viajar a Nueva York, además de supuestos gastos por 17 millones de tarjeta.

A pesar de difundir fotos con Javier Milei mostrando respaldo, la situación de Adorni se percibe frágil. Esta mañana tuvo que desmentir una nota de Ámbito Financiero que afirmaba que en la Casa Rosada se evalúa su salida, desmentido al que Milei se sumó, atacando a la periodista. Sin embargo, usuarios recordaron un tuit similar del presidente el año pasado sobre José Luis Espert, quien renunció a su candidatura pocas horas después.