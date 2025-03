Macri criticó a Milei: "La falta de apego institucional afecta el plan económico"

“Cuando empezás a destratar la institucionalidad, empieza a perderse este bien. Lo que lográs de a poquito se pierde en un segundo”, apuntó y consideró tener una “linda relación personal” con Milei.

Acuerdo entre el PRO y LLA

El titular del PRO también consideró que "lograr un país que no tenga inflación y tenga moneda es la piedra fundamental, es la base", y agregó que "sin el andamiaje institucional, esa base no alcanza", poniendo como ejemplo a países vecinos como Uruguay, Paraguay, Chile o Brasil.

El presidente del PRO responsabilizó a La Libertad Avanza por la falta de acuerdos electorales en siete distritos. “Hubo cosas que hablamos con Milei y no sucedieron por su entorno”, expresó.

Y apuntó directamente contra la secretaria de Presidencia, Karina Milei: “Una cosa es tener un equipo y delegar y otra cosa desentenderse. Eso ya no está bien. Milei no puede estar expresando hace un año y medio su vocación por trabajar en conjunto con el PRO y haber logrado cero porque la hermana que llama El Jefe decide que no. Es Extraño. Es muy particular todo”.

Macri también recordó que el PRO "ha trabajado incansable para que el cambio llegue al poder y que las herramientas que el gobierno de Javier Milei necesitaba vayan saliendo en el Congreso, donde tiene una enorme minoría”.

“Son 5 las veces que el PRO evitó una crisis económica mayúscula en la Argentina: fue con la Ley Bases, sosteniendo el DNU, el veto 1, el veto 2 y hace pocos días dándole el DNU para negociar por el FMI”, afirmó Macri. El líder del PRO prometió así “seguir sosteniendo este cambio y no permitiendo ningún tipo de desestabilización que se quiera llevar puesto al gobierno del presidente Milei”.

Otras críticas

Además, criticó las internas de LLA en el Congreso: “los diputados del PRO se ocuparon de ser el adulto en la sala mientras los otros diputados que tenían que ocuparse se tiraban agua, hablaban con megáfonos, se agarraban a piñas”.

En este sentido, Macri afirmó que “la mejor manera de apoyar a Javier Milei en las legislativas es votando al PRO”. “Así tiene a muchos más como Lospenatto en el Congreso votando las leyes correctas y fortaleciendo esta idea de cambio”.

Macri criticó también los nombramientos de jueces de la Corte Suprema por decreto, así como varios altos cargos del Estado. “Teniendo esa energía a favor no podés fallar en algo simple como elegir entre tantos argentinos de bien, buena gente preparada, con historia y no prontuario para cargos que son importantes para generar confianza”.