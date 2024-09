Luz y gas: vence este miércoles el plazo para no perder el subsidio

Está estipulado que el Rase continuará abierto indefinidamente, pero quienes no completaron el registro antes del 4 de septiembre perderán los subsidios en su factura y esta fecha no tendrá una nueva prórroga. Los cálculos oficiales arrojan que 1,7 millones de usuarios reciben tarifa social y no realizaron el registro correspondiente para continuar con la subvención. Esa posibilidad se abrió en junio por 60 días y en agosto se extendió por otros 30 días. Ante la consulta de este medio, en la Secretaría de Energía no detallaron cuántos hicieron el trámite y aclararon que se encuentran en un período de procesamiento de los datos.