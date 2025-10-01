$LIBRA: Karina Milei volvió a faltar a la comisión de Diputados y piden que la Justicia la obligue a ir

Karina Milei volvió a faltar a la citación de la comisión $LIBRA y diputados pidieron a la Justicia que la obligue a asistir por la fuerza pública.

Con un nuevo faltazo de la hermana del Presidente Karina Milei, la comisión $LIBRA volvió a reunirse este martes. Durante el encuentro, los diputados le enviaron un mensaje a la justicia para que obligue a los testigos a asistir a ese cuerpo y, así, forzar a la secretaria General de la Presidencia, para que asista. Además, la oposición apuntó contra el fiscal de la causa, Eduardo Taiano, por ocultarle información a la querella.

Entre otras cosas, el fiscal no habría dado a conocer movimientos de dinero, en fechas clave, del empresario Marcos Novelli, organizador del Tech Forum, y uno de los protagonistas del caso, que tiene en el centro de la escena al Presidente Javier Milei, por difundir la criptomoneda que derivó en una estafa.

La comisión $LIBRA, que conduce Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), se reunió este martes para recibir a los testigos citados para la fecha. Entre ellos, figuraba la hermana del Presidente, Karina Milei quien fue convocaba por segunda vez. Tal cual se esperaba, la secretaria General de Presidencia volvió a pegar el faltazo.

Apenas se puso en marcha la reunión, la diputada de Unión por la Patria, Sabrina Selva, aludió al oficio que le habían elevado a la exchange Binance, en torno a movimientos de billeteras virtuales. Según dio a conocer la legisladora, el oficio de la firma es el mismo que le presentó, en mayo, a la querella de la causa que investiga el caso. En aquel entonces, según relató la diputada a este medio, en vez de dar a conocer la respuesta a la querella, lo remitió “a un área especializada del Ministerio de Seguridad” porque era difícil de procesar.

Comisión investigadora estafa $LIBRA diputados Maximiliano Ferraro

Dicho esto, Selva remarcó que Binance respondió con la misma celeridad que al fiscal y les informaron que una de las billeteras era de Mauricio Novelli, el empresario vinculado al proyecto $LIBRA y cercano a los hermanos Milei. "Nos adjuntaron 200 fojas de todos los movimientos de esa billetera hasta marzo de 2025, cuando la eliminó", agregó Selva.

Según consignó Ámbito Financiero, Selva explicó: "En una hora de mirar esas fojas a simple vista, hay transferencias muy grandes de plata que recibe Novelli en esa billetera, que coinciden o están muy cerca de fechas de reuniones de Novelli en Quinta de Olivos o del Tech Forum con Milei y (Manuel) Terrones Godoy". Según concluyó Selva: "Lo que Taiano le esconde a la querella desde mayo, nosotros hoy lo metimos en el expediente judicial".

La oposición apura a la justicia

Además de Karina Milei, tampoco asistieron los otros dos funcionarios que ya se habían ausentado en su primera citación, que fue el martes pasado. Se trata del presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, y de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paulo Starc.

El 23 de septiembre, ante los "faltazos" por segunda vez consecutiva del titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y de la funcionaria del Ministerio de Justicia María Florencia Zicavo (ex titular de la UTI Libra), la comisión votó pedir autorización a la justicia Federal, para llevarlos a declarar por la fuerza pública. El pedido recayó sobre el juez Julián Ercolini quien, por ahora, no se pronunció.

Por el no pronunciamiento de Ercolini, los diputados de la comisión decidieron no apelar a Justicia para que obligue a la hermana del Presidente a asistir a la comisión por la fuerza pública. Lo harán una vez que Ercolini fije su postura en torno a Melik y Zicavo. Cuando eso suceda, le pedirán que convoque para una cierta fecha a Karina Milei.

Para esta nueva reunión de la comisión, habían sido citados a declarar como testigos el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; los empresarios y promotores de la criptomoneda Libra, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy; y el ex asesor de la CNV Sergio Morales. El ministro de Justicia se excusó diciendo que había sido operado de la vista.