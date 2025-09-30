Uno Entre Rios | El País | La Plata

La Plata: internaron a Estela de Carlotto

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, de 94 años, ingresó a una clínica de La Plata con vómitos y deshidratación.

30 de septiembre 2025 · 17:08hs
Estela de Carlotto fue internada en una clínica de La Plata. 

Estela de Carlotto fue internada en una clínica de La Plata. 

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue internada este martes en una clínica privada de la ciudad de La Plata a causa de un cuadro de intoxicación. La referente de los derechos humanos, de 94 años, ingresó al centro de salud con síntomas de vómitos y deshidratación.

Desde su entorno llevaron tranquilidad e informaron que la histórica dirigente evoluciona favorablemente.

Así amaneció el mural en homenaje a Diego Maradona en La Plata.

Vandalizaron el mural de Diego Maradona en el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata

Gobernadores de Provincias Unidas se reunieron en Chubut. 

Gobernadores de Provincias Unidas buscan romper polarización: "Estamos podridos de Cristina o Milei"

LEER MÁS: Estela de Carlotto, dura con LLA: "No tienen cerebro, tienen que copiar y sobre todo ofender"

La salud de Estela de Carlotto

Según fuentes de la institución citadas por el diario El Día de La Plata, su estado de salud “no es nada grave” y la decisión de hospitalizarla fue una medida de precaución para mantenerla en observación.

Según supo Noticias Argentinas, la descompensación se debió a una intoxicación alimentaria. Se espera que Carlotto, quien cumplirá 95 años el próximo 22 de octubre, reciba el alta médica en el transcurso del día para continuar la recuperación en su domicilio.

La Plata Estela de Carlotto Abuelas de Plaza de Mayo
Noticias relacionadas
Javier Milei atribuyó las protestas en Ushuaia que obligaron a suspender un acto a una estrategia del kirchnerismo para impedir su presencia en el territorio.

Javier Milei: "Quieren instalar que no puedo bajar al territorio porque la gente me odia"

Adhieren 7.000 comercios con beneficios solo para titulares de jubilaciones y pensiones que sean clientes de dos bancos: Nación y Galicia

Jubilados: lanzan descuentos supermercados y farmacias acotado a dos bancos

nacion avanza con la privatizacion parcial de la firma que gestiona las centrales nucleares

Nación avanza con la privatización parcial de la firma que gestiona las centrales nucleares

A los representantes fijos se sumaron los secretarios Carlos Guberman y Julio Cordero. También Luciano Laspina, Lisandro Nieri y Martín Kerchner Tomba

Consejo de Mayo: Guillermo Francos encabezó la nueva reunión con eje en la reforma fiscal

Ver comentarios

Lo último

Giuliano y Julián dijeron presente en la goleada del Atlético de Madrid

Giuliano y Julián dijeron presente en la goleada del Atlético de Madrid

Qatar será sede de la Copa Intercontinental por segundo año consecutivo

Qatar será sede de la Copa Intercontinental por segundo año consecutivo

Simone Biles llegará a Argentina

Simone Biles llegará a Argentina

Ultimo Momento
Giuliano y Julián dijeron presente en la goleada del Atlético de Madrid

Giuliano y Julián dijeron presente en la goleada del Atlético de Madrid

Qatar será sede de la Copa Intercontinental por segundo año consecutivo

Qatar será sede de la Copa Intercontinental por segundo año consecutivo

Simone Biles llegará a Argentina

Simone Biles llegará a Argentina

Gobernadores de Provincias Unidas buscan romper polarización: Estamos podridos de Cristina o Milei

Gobernadores de Provincias Unidas buscan romper polarización: "Estamos podridos de Cristina o Milei"

Violencia en un partido amateur: codazo, pisotón en la cabeza y sanciones ejemplares

Violencia en un partido amateur: codazo, pisotón en la cabeza y sanciones ejemplares

Policiales
Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Violento ataque en Paraná: un hombre fue apuñalado en barrio San Jorge

Violento ataque en Paraná: un hombre fue apuñalado en barrio San Jorge

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Ovación
Giuliano y Julián dijeron presente en la goleada del Atlético de Madrid

Giuliano y Julián dijeron presente en la goleada del Atlético de Madrid

Qatar será sede de la Copa Intercontinental por segundo año consecutivo

Qatar será sede de la Copa Intercontinental por segundo año consecutivo

Violencia en un partido amateur: codazo, pisotón en la cabeza y sanciones ejemplares

Violencia en un partido amateur: codazo, pisotón en la cabeza y sanciones ejemplares

Vandalizaron el mural de Diego Maradona en el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata

Vandalizaron el mural de Diego Maradona en el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata

Simone Biles llegará a Argentina

Simone Biles llegará a Argentina

La provincia
El gobernador Rogelio Frigerio inauguró el Mirador Tec

El gobernador Rogelio Frigerio inauguró el Mirador Tec

Escuelas rurales: el gobieno provincial anunció que todas tendrán conectividad

Escuelas rurales: el gobieno provincial anunció que todas tendrán conectividad

¿La Libertad Avanza en Entre Ríos tuvo que agregar personas con IA porque no pudo llenar un salón?

¿La Libertad Avanza en Entre Ríos tuvo que agregar "personas con IA" porque no pudo llenar un salón?

Alergias: recomendaciones para prevenirlas y tratarlas

Alergias: recomendaciones para prevenirlas y tratarlas

Escuela N° 129 San Francisco de Borja festeja este miércoles sus 40 años

Escuela N° 129 San Francisco de Borja festeja este miércoles sus 40 años

Dejanos tu comentario