Gobernadores de Provincias Unidas buscan romper polarización: "Estamos podridos de elegir Cristina o Milei"

Desde Chubut, el frente de gobernadores de Provincias Unidas se lanzó como alternativa nacional con duras críticas a la gestión de Javier Milei.

Con un discurso de fuerte tono federal y un llamado a terminar con la grieta, los seis gobernadores que integran el frente Provincias Unidas se mostraron juntos en Chubut para posicionarse como una alternativa de cara a las elecciones legislativas.

El anfitrión, Ignacio Nacho Torres, resumió el espíritu del encuentro con una frase contundente: “Estamos podridos de elegir entre Cristina y Milei”.

El encuentro de los gobernadores de Provincias Unidas

Acompañado por sus pares de Santa Cruz, Corrientes, Jujuy, Santa Fe y Córdoba, Torres encabezó un acto en Puerto Madryn donde realizaron un duro diagnóstico de la gestión de Javier Milei, a la que acusaron de “falta de sensibilidad”, de “ningunear” al interior y de llevar al país “al abismo”.

Los mandatarios no ahorraron críticas hacia el Gobierno nacional. Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, fue uno de los más duros: “Así como va, claramente nos lleva al abismo. La política económica de este Gobierno no funciona: el ajuste es la receta para generar más pobreza”.

Por su parte, Carlos Sadir (Jujuy) advirtió que “si pensamos que gestionar, como lo está haciendo este Gobierno, significa que la única herramienta de gestión es la motosierra, estamos perdidos”.

A su turno, Gustavo Valdés (Corrientes) denunció el destrato desde Buenos Aires: “Nos ningunean, nos destratan, no nos atienden. Permanentemente las provincias argentinas son ninguneadas”.

Una alternativa para 2027

El encuentro sirvió como plataforma de lanzamiento de una propuesta que busca romper la polarización y centrarse en la producción y el trabajo. “Somos una fuerza que está naciendo desde el interior, enfocados 100% en la gestión”, afirmó Torres.

Maximiliano Pullaro (Santa Fe) reforzó la idea al señalar que Provincias Unidas es “la única posibilidad que tiene la República Argentina para que no vuelva el kirchnerismo a gobernar nunca más nuestro país”, pero también le apuntó a Milei: “No alcanza con hacerse el loquito, andar gritando y peleándose con todo el mundo”.

Con la presencia del exgobernador y ahora candidato Juan Schiaretti, el cordobés Martín Llaryora fue más allá y lanzó una promesa a futuro: “En 2027 vamos a poner un presidente federal”.