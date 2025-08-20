Detuvieron en Paraná al fundador de "Al Ángulo TV", un sitio de piratería audiovisual

La Justicia metió un golpe contra la retransmisión ilegal de contenidos deportivos. En un operativo en Paraná detuvieron al creador de la plataforma clandestina.

La Justicia argentina concretó un fuerte golpe contra la piratería audiovisual en Latinoamérica al detener en Paraná, al presunto fundador del sitio web “Al Ángulo TV”, señalado como uno de los mayores difusores ilegales de contenidos deportivos en la región.

El operativo se llevó a cabo en la vivienda del acusado , donde funcionaba su laboratorio tecnológico . Allí fueron secuestradas computadoras, celulares y otros dispositivos utilizados para retransmitir en forma clandestina partidos de fútbol nacionales e internacionales , además de eventos como la Fórmula 1 .

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías N°4 de San Isidro, a cargo del juez Esteban Eduardo Rossignoli, en el marco de una investigación impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC) y presentada por la Alianza Contra la Piratería Audiovisual (ALIANZA) en conjunto con LaLiga de España.

Detuvieron al fundador

Según la investigación, Al Ángulo TV funcionaba a través de al menos 14 dominios espejo que replicaban el contenido robado a distintos programadores. Además, había lanzado una aplicación para Android que alcanzó un alto nivel de visualizaciones en todo el país, ubicándose —junto a la recientemente desmantelada MAGIS TV— entre los principales distribuidores de contenido pirata en la Argentina.

El modelo de negocio incluía la monetización por publicidad informal, lo que además exponía a los usuarios a riesgos de malware y robo de datos personales. Los fondos obtenidos eran administrados mediante billeteras virtuales y criptomonedas, las cuales fueron incautadas durante el procedimiento.

Un perfil desafiante en redes

El detenido, conocido bajo el apodo de “Shishi”, mantenía una activa presencia en redes sociales y YouTube, donde difundía transmisiones y llegó a superar los 100.000 seguidores en X. Según la causa, había declarado abiertamente que conocía la ilegalidad de sus acciones pero que “nadie podía atraparlo”. Incluso concedió entrevistas a medios de comunicación en las que reconocía su actividad.

Tras un minucioso trabajo de rastreo digital, la Fiscalía determinó que “Shishi” era el fundador y único propietario del sitio y de la aplicación alangulotv, con los que centralizaba tanto la retransmisión masiva como la obtención de ingresos clandestinos.

El impacto regional

Desde ALIANZA y LaLiga destacaron la importancia de este avance judicial en la lucha contra la piratería audiovisual en la región. La primera está integrada mayoritariamente por proveedores de contenido audiovisual, mientras que la segunda nuclea a los clubes de fútbol profesional de España.

La operación fue concretada por efectivos de la División Unidad Operativa Federal de la Policía Federal Argentina en Paraná y de la DDI San Isidro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, bajo órdenes de la Fiscalía.