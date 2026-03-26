Ley de Glaciares: arrancó la segunda jornada de audiencia pública, con participación remota

Este jueves se escucha a más expositores. En la primera hubo una abrumadora mayoría que se manifestó en contra del proyecto.

Este jueves se escucha a más expositores. En la primera hubo una abrumadora mayoría que se manifestó en contra del proyecto.

Este jueves arrancó la segunda jornada de audiencia pública en la Cámara de Diputados en torno al proyecto de reforma de la Ley de Glaciares . A diferencia de este miércoles, en ésta se escucha a los expositores de manera remota.

La primera jornada estuvo marcada por un clima de tensión, a partir de los constantes cuestionamientos de la oposición hacia el oficialismo por la mínima cantidad de oradores que podrán participar, a pesar de haberse inscripto más de 100 mil personas. De hecho, un grupo de legisladores planteó una impugnación.

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Además, al final del día la oposición denunció que La Libertad Avanza hizo ingresar a personas que no figuraban anotadas y vinieron a manifestarse a favor de la ley. Cabe señalar que, del total, una abrumadora mayoría se opuso a la reforma.

Otro hecho que provocó enojo fue que el oficialismo redujo deliberadamente el tiempo de alocución de 4 a 5 minutos, noticia que recibieron ayer antes de comenzar.

Mientras en la sala del segundo piso del Anexo C se desarrollaba la audiencia presencial, donde diputados oficialistas se cruzaron con algunos expositores, en las afueras militantes ambientalistas desarrollaron una audiencia popular sobre las calles Riobamba y Bartolomé Mitre que el fuerte operativo de seguridad no pudo impedir.

La reunión es conducida por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, los libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente.