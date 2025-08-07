Ley de Financiamiento Universitario: "Victoria para la educación pública"

La Ley de Financiamiento Universitario es un paso para revertir el ajuste que arriesga la continuidad de 2.746.768 estudiantes y empobreció a sus trabajadores

La Ley de Financiamiento Universitario es un paso para revertir el ajuste que arriesga la continuidad de 2.746.768 estudiantes y empobreció a sus trabajadores

La Ley de Financiamiento Universitario es un paso para revertir el ajuste que arriesga la continuidad de 2.746.768 estudiantes y empobreció a sus trabajadores

La Ley de Financiamiento Universitario es un paso para revertir el ajuste que arriesga la continuidad de 2.746.768 estudiantes y empobreció a sus trabajadores

En la sesión de la Cámara de Diputados del 6 de agosto, la defensa de la universidad pública logró imponerse de forma contundente. La media sanción de la Ley de Financiamiento Universitario representa un primer paso para revertir un ajuste que, en solo dos años, puso en riesgo la continuidad de 2.746.768 estudiantes, empobreció a cientos de miles de trabajadores de la educación y limitó brutalmente las capacidades de investigación y extensión de las universidades nacionales".

Durante el debate en el recinto, la diputada entrerriana Blanca Osuna fue una de las voces más firmes en respaldo a la universidad pública, denunciando el recorte presupuestario como un ataque directo al futuro de nuestro país: “El presupuesto educativo de Milei es el más bajo en veinte años. A las universidades asisten más de dos millones de estudiantes. Habitan en ellas docentes, científicos y no docentes que permiten el desarrollo cultural y económico de nuestra sociedad".

Educación pública Blanca Osuna (3)

Con datos duros, denunció además que las políticas actuales están empobreciendo de forma ilegal al sistema educativo nacional: "En estos meses vimos cómo se deterioraron los salarios, se paralizaron obras, se perdieron becas y programas estratégicos. No hay educación de calidad posible con docentes empobrecidos, sin recursos ni condiciones dignas para enseñar y aprender.”

Diputados univerdsidad

Osuna remarcó la dimensión simbólica y estructural del ajuste de Milei: “La universidad argentina es una caja de resonancia de nuestra historia, de nuestra cultura, de la producción de conocimiento. Este gobierno no quiere reconocer que la universidad es una institución amada por los argentinos, como lo son la escuela y los hospitales públicos. Son emblemas del rol del Estado y de la garantía de derechos”.

Finalmente, la diputada convocó a jóvenes y a toda la comunidad educativa a seguir luchando en defensa de la Educación Pública: “Es nuestro derecho y nuestro futuro, porque invertir en la universidad pública es invertir en la Argentina que queremos, con oportunidades, conocimiento, soberanía y justicia social para todos y todas”.