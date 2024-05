Las universidades vuelven al paro tras el arreglo de la UBA

De la reunión participaron Conadu, Conadu Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (Fagdut), la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) y Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun).

Universidades molestas

En este marco, se emitió un comunicado que advirtió que "a casi un mes de la movilización en apoyo a la universidad pública más grande de la historia, el Gobierno Nacional no ha resuelto ninguno de los temas del conflicto universitario: salarios, presupuesto y becas estudiantiles”.

“La pérdida de poder adquisitivo de los salarios, con la inflación acumulada del 8,8 % en el mes de abril, se ha agudizado y la Secretaría de Educación no convocó a reunión paritaria para resolver el incremento porcentual para el mes de mayo", cuestionaron.

Y agregaron que tampoco "no presentó una propuesta de recuperación de la pérdida salarial acumulada desde el mes de diciembre, no incrementó la garantía salarial para los cargos de menores ingresos y no pagó el FONID”.

El Frente analizó que la propuesta del Gobierno Nacional para la Universidad de Buenos Aires "muestra que la contundencia de la marcha del 23 cambió las condiciones de negociación". Pero aclararon: "Ahora falta el presupuesto de todas las universidades del país, el salario de docentes y no docentes y las becas para que los estudiantes puedan ingresar, permanecer y graduarse. No podemos esperar más”.