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Bancarios acordaron un aumento del 2,9%: de cuánto será el sueldo básico

Los bancarios acordaron otro aumento y los sueldos del sector acumulan un alza del 5,9% en el año, igual que la inflación. El básico supera los $2.180.000.

15 de marzo 2026 · 18:09hs
Los bancarios acordaron un aumento del 2

Los bancarios acordaron un aumento del 2,9%. 

Los empleados bancarios anunciaron que acordaron un nuevo aumento salarial con las cámaras empresariales del sector, en base a la inflación y acumulan una suba del 5,9% en lo que va del 2026 sobre los salarios de diciembre.

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El nuevo aumento para los bancarios

La actualización paritaria establece un alza del 2,9% sobre los sueldos de febrero, en línea con la inflación. El ajuste se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.

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Con el nuevo aumento, el sueldo básico del sector queda en $2.187.023,79. El acuerdo del gremio con Abapra, Adeba, ABA y el Banco Central establece que el retroactivo deberá ser abonado con los salarios de marzo.

La suba también impacta en el bono por el Día del Bancario, un beneficio adicional que los empleados del sector reciben todos los años en noviembre. Con el ajuste, el monto llega a $1.949.656,06 en su categoría inicial, sujeto a futuros incrementos salariales.

Desde la Asociación Bancaria remarcaron en un comunicado que “de esta manera, una vez más, garantizamos que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”.

Bancarios Aumento sueldo
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