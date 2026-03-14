Según los datos del Indec, la capacidad instalada de la industria continúa en baja y el año comenzó por debajo de los números de 2025.

Según los datos del Indec, el uso de la capacidad instalada de la industria sigue por el piso.

La industria argentina comenzó 2026 con un nivel de utilización de la capacidad instalada de 53,6%, por debajo incluso del registro del mismo mes de 2025, cuando había marcado 55%, según los datos del Indec.

El dato refleja un arranque de año con menor nivel de actividad en varios sectores clave, en un contexto de ajuste productivo y demanda todavía débil. El indicador mide qué proporción del potencial productivo de las plantas industriales está efectivamente en uso.

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El 53,6% de enero es el nivel más bajo desde marzo de 2024, cuando había anotado 53,2%. Refleja que el sector sigue sin poder recomponerse de la retracción de la actividad y el impacto de las importaciones.

A nivel sectorial, el uso de la capacidad instalada refleja lo que está ocurriendo con la actividad: niveles altos en energía y minería, y muy bajos en las industrias que apuntan al mercado interno.

Más detalles de los números

En enero, los rubros con mayor utilización de capacidad instalada se concentraron en refinación del petróleo (86,8%), industrias metálicas básicas (67,6%) y sustancias y productos químicos (64,8%).

También se ubicaron en niveles relativamente elevados papel y cartón (61,7%) y alimentos y bebidas (60,2%).

En contraste, entre los más rezagados se destacaron los productos textiles (23,7%), la industria automotriz (24%) y metalmecánica (31,4%).

La caída interanual más relevante se observó precisamente en la metalmecánica, afectada por la menor fabricación de maquinaria agropecuaria y de electrodomésticos. De acuerdo con el índice de producción industrial manufacturero, la producción de maquinaria agrícola retrocedió 32,1% interanual, mientras que los aparatos de uso doméstico cayeron 35,8%.

También la industria automotriz registró un retroceso significativo. La utilización de capacidad se ubicó en 24%, muy por debajo del 34,8% de enero de 2025, en línea con una caída de 30,4% en la producción de vehículos.

Entre las pocas incidencias positivas, las industrias metálicas básicas mostraron una mejora respecto del año anterior, impulsadas por un aumento de 17,2% en la producción de acero crudo.