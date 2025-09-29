Uno Entre Rios | El País | Colegio

Colegio de CABA no se hace cargo de cánticos antisemitas de alumnos

El Colegio Humanos sacó un comunicado por los cantos antisemitas de sus alumnos en el viaje de egresados. Mariano Cúneo Libarona presentó denuncia penal

29 de septiembre 2025 · 13:41hs
Colegio de CABA no se hace cargo de cánticos antisemitas de alumnos

El Colegio Humanos sacó un comunicado en el que se expresó en contra de los cantos antisemitas de sus alumnos de quinto año durante su viaje de egresados en Bariloche. En paralelo, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, presentó hoy una denuncia penal en los tribunales federales de Retiro.

Embed

A través de sus redes sociales, el Colegio Humanos, ubicado en Canning, manifestó en un escrito: "Repudiamos energéticamente el accionar de un grupo de alumnos".

A los representantes fijos se sumaron los secretarios Carlos Guberman y Julio Cordero. También Luciano Laspina, Lisandro Nieri y Martín Kerchner Tomba

Consejo de Mayo: Guillermo Francos encabezó la nueva reunión con eje en la reforma fiscal

las calles de ushuaia amanecieron con carteles en rechazo a la visita de javier milei

Las calles de Ushuaia amanecieron con carteles en rechazo a la visita de Javier Milei

"De igual manera, repudiamos la actitud de la empresa organizadora y del coordinador a cargo, aclarando que nuestra institución no tiene vínculo alguno con sus prácticas y mensajes", continúa.

Embed

"Los cánticos difundidos no representan en lo absoluto los valores de nuestra escuela , basada en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática", expresaron. Por último, informaron que tomarán las medidas correspondientes.

En un segundo comunicado, dado a conocer horas después, las autoridades indicaron: “Hemos tomado contacto con la DAIA, institución representativa de la Comunidad Judía que lucha contra el antisemitismo en nuestro país, con quienes emprenderemos un trabajo de capacitación y revisión de lo sucedido”.

“Renovamos así nuestro compromiso en contra de todo tipo de racismo, antisemitismo y discursos de odio”, concluyó el escrito.

Embed

La noticia se dio a conocer este fin de semana cuando en redes sociales se viralizó un video en el que se ve a jóvenes en el micro junto con un coordinador de la empresa de viajes que cantan “hoy quemamos judíos”.

De manera inmediata, hasta el propio presidente de la Nación, Javier Milei, se expresó en sus redes sociales y este lunes Cúneo Libarona tramitó una denuncia, la cual recayó sobre el juez federal Sebastián Ramos.

Según informaron fuentes judiciales, la investigación es por supuesta "instigación a cometer delito" en base a la ley 23592, artículo 3.

El repudio del presidente

Embed

"Quemamos judíos" Por el repudiable cántico de los alumnos de la escuela "Humanos" durante su viaje de egresados cantando "Hoy quemamos judíos": el coordinador de la empresa Baxter se sumó a los mismos", indica el retuit del Presidente Javier Milei.

Colegio antisemitas Mariano Cúneo Libarona Bariloche
Noticias relacionadas
Un giro de 200.000 dólares desde EE.UU. compromete a José Luis Espert y lo vincula con el narco Fred Machado. La denuncia será presentada por Juan Grabois

José Luis Espert, bajo la lupa por fondos del narcotráfico

Pablo ya no es el mismo contó Fabián Grillo, padre de Pablo Grillo, el fotógrafo herido en la represión del 12 de marzo en inmediaciones del Congreso. Su madre le escribió una dura carta a la jueza donde trató a Patricia Bullrich de asesina.

Pablo Grillo: su madre escribió una dura carta a la jueza

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo.

Quini 6: resultados del sorteo 3.308 de este domingo

La próxima parada del presidente, Javier Milei, será Tierra del Fuego; y en carpera figuran Corrientes, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y Río Negro.

Milei recorrerá 10 provincias en el cierre de campaña, entre las cuáles estará Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

Hubo actividad en el Torneo de Desarrollo

Hubo actividad en el Torneo de Desarrollo

Diseña Paraná: cerraron las clínicas de emprendedores, rumbo a la feria de noviembre

Diseña Paraná: cerraron las clínicas de emprendedores, rumbo a la feria de noviembre

Marcelo Tinelli habló de su familia, San Lorenzo y sus nuevos proyectos en el streaming

Marcelo Tinelli habló de su familia, San Lorenzo y sus nuevos proyectos en el streaming

Ultimo Momento
Hubo actividad en el Torneo de Desarrollo

Hubo actividad en el Torneo de Desarrollo

Diseña Paraná: cerraron las clínicas de emprendedores, rumbo a la feria de noviembre

Diseña Paraná: cerraron las clínicas de emprendedores, rumbo a la feria de noviembre

Marcelo Tinelli habló de su familia, San Lorenzo y sus nuevos proyectos en el streaming

Marcelo Tinelli habló de su familia, San Lorenzo y sus nuevos proyectos en el streaming

Todos los nominados a los Martín Fierro de la Televisión 2025

Todos los nominados a los Martín Fierro de la Televisión 2025

Consejo de Mayo: Guillermo Francos encabezó la nueva reunión con eje en la reforma fiscal

Consejo de Mayo: Guillermo Francos encabezó la nueva reunión con eje en la reforma fiscal

Policiales
Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Fiscal de Paraná explicó por qué el triple crimen narco es considerado femicidio

Fiscal de Paraná explicó por qué el triple crimen narco es considerado femicidio

Vuelco en Basavilbaso con tres adolescentes heridos

Vuelco en Basavilbaso con tres adolescentes heridos

Ovación
Atlético Paraná sumó una nueva incorporación para el Regional Amateur

Atlético Paraná sumó una nueva incorporación para el Regional Amateur

Capibaras XV: la nueva franquicia del Litoral que se suma al Súper Rugby Américas

Capibaras XV: la nueva franquicia del Litoral que se suma al Súper Rugby Américas

Liga Provincial: Regatas Uruguay continúa con puntaje ideal

Liga Provincial: Regatas Uruguay continúa con puntaje ideal

Diego Correa se suma a Argentina XV para la concentración en Carlos Paz

Diego Correa se suma a Argentina XV para la concentración en Carlos Paz

Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby

Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby

La provincia
Diseña Paraná: cerraron las clínicas de emprendedores, rumbo a la feria de noviembre

Diseña Paraná: cerraron las clínicas de emprendedores, rumbo a la feria de noviembre

El Festival Mirador TEC desembarca en Paraná

El Festival Mirador TEC desembarca en Paraná

Se dio el primer paso para restaurar y poner en valor el Palacio San José

Se dio el primer paso para restaurar y poner en valor el Palacio San José

San Miguel Arcángel: a quién veneran los católicos de Entre Ríos

San Miguel Arcángel: a quién veneran los católicos de Entre Ríos

La informalidad laboral profundiza la pobreza en gran parte de la región

La informalidad laboral profundiza la pobreza en gran parte de la región

Dejanos tu comentario