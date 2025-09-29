Colegio de CABA no se hace cargo de cánticos antisemitas de alumnos

El Colegio Humanos sacó un comunicado por los cantos antisemitas de sus alumnos en el viaje de egresados. Mariano Cúneo Libarona presentó denuncia penal

El Colegio Humanos sacó un comunicado en el que se expresó en contra de los cantos antisemitas de sus alumnos de quinto año durante su viaje de egresados en Bariloche. En paralelo, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, presentó hoy una denuncia penal en los tribunales federales de Retiro.

A través de sus redes sociales, el Colegio Humanos, ubicado en Canning, manifestó en un escrito: "Repudiamos energéticamente el accionar de un grupo de alumnos".

CANTOS ANTISEMITAS EN UN VIAJE DE EGRESADOS Y ARENGA DEL COORDINADOR: HAY DENUNCIA - La causa recayó sobre los alumnos del colegio Humanos de Canning, la empresa Baxxter y el coordinador. - En su cuenta de X, el presidente Javier Milei calfiicó lo ocurrido de "repudiable". pic.twitter.com/isvKkNV8Rh

Las calles de Ushuaia amanecieron con carteles en rechazo a la visita de Javier Milei

Consejo de Mayo: Guillermo Francos encabezó la nueva reunión con eje en la reforma fiscal

"De igual manera, repudiamos la actitud de la empresa organizadora y del coordinador a cargo, aclarando que nuestra institución no tiene vínculo alguno con sus prácticas y mensajes", continúa.

Embed

"Los cánticos difundidos no representan en lo absoluto los valores de nuestra escuela , basada en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática", expresaron. Por último, informaron que tomarán las medidas correspondientes.

En un segundo comunicado, dado a conocer horas después, las autoridades indicaron: “Hemos tomado contacto con la DAIA, institución representativa de la Comunidad Judía que lucha contra el antisemitismo en nuestro país, con quienes emprenderemos un trabajo de capacitación y revisión de lo sucedido”.

“Renovamos así nuestro compromiso en contra de todo tipo de racismo, antisemitismo y discursos de odio”, concluyó el escrito.

Embed

La noticia se dio a conocer este fin de semana cuando en redes sociales se viralizó un video en el que se ve a jóvenes en el micro junto con un coordinador de la empresa de viajes que cantan “hoy quemamos judíos”.

De manera inmediata, hasta el propio presidente de la Nación, Javier Milei, se expresó en sus redes sociales y este lunes Cúneo Libarona tramitó una denuncia, la cual recayó sobre el juez federal Sebastián Ramos.

Según informaron fuentes judiciales, la investigación es por supuesta "instigación a cometer delito" en base a la ley 23592, artículo 3.

El repudio del presidente

"Quemamos judíos" Por el repudiable cántico de los alumnos de la escuela "Humanos" durante su viaje de egresados cantando "Hoy quemamos judíos": el coordinador de la empresa Baxter se sumó a los mismos", indica el retuit del Presidente Javier Milei.