Uno Entre Rios | El País | Pablo Grillo

Pablo Grillo: su madre escribió una dura carta a la jueza

"Pablo ya no es el mismo" contó Fabián Grillo, padre de Pablo Grillo, el fotógrafo herido en la represión del 12 de marzo en inmediaciones del Congreso

29 de septiembre 2025 · 11:15hs
Pablo ya no es el mismo contó Fabián Grillo

"Pablo ya no es el mismo" contó Fabián Grillo, padre de Pablo Grillo, el fotógrafo herido en la represión del 12 de marzo en inmediaciones del Congreso. Su madre le escribió una dura carta a la jueza donde trató a Patricia Bullrich de "asesina".
Pablo Grillo: su madre escribió una dura carta a la jueza

Pablo Grillo: su madre escribió una dura carta a la jueza

Pablo Grillo: su madre escribió una dura carta a la jueza

 Jamás tuve la intención de lastimar

 "Jamás tuve la intención de lastimar", dijo el gendarme que hirió al fotógrafo. 

Fabián Grillo, padre de Pablo Grillo, el fotógrafo herido en la represión policial del 12 de marzo en inmediaciones del Congreso, habló en medios nacionales sobre la salud de su hijo. "Pablo está evolucionando muy lentamente. Nos piden paciencia y en eso estamos. La carta de la madre de Pablo expresa lo que sentimos nosotros como familia. Pablo ya no es el mismo". “Todavía le cuesta verbalizar”, dijo y pidió Justicia para el joven fotoreportero.

Pablo Grillo salud carta padres

Relató que ya comenzó a ingerir líquidos y papillas, aunque continúa con alimentación por sonda, y que sus días transcurren con rutinas de kinesiología, fisioterapia y fonoaudiología en el Hospital de Rehabilitación Neurológica Manuel Rocca, donde realiza terapias de recuperación diaria.

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo.

Quini 6: resultados del sorteo 3.308 de este domingo

La próxima parada del presidente, Javier Milei, será Tierra del Fuego; y en carpera figuran Corrientes, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y Río Negro.

Milei recorrerá 10 provincias en el cierre de campaña, entre las cuáles estará Entre Ríos

El padre explicó que Pablo “está comunicativo pero le cuesta verbalizar”, aunque logra expresarse más que en las primeras semanas, cuando solo escribía o hacía gestos.También comentó que el fotógrafo escucha música, ve televisión y conversa con amigos y familiares que lo visitan diariamente en el hospital.

Por último, apuntó contra el cabo de Gendarmería Héctor Guerrero, acusado de disparar contra su hijo: “Para nosotros, justicia es que sea penalizado con lo que corresponda. No queremos más que eso, simplemente lo que diga la ley”. Y concluyó: “Pablo no tuvo la oportunidad de defenderse, lo acusaron e inventaron un delito. Ya lo juzgó la sociedad y espero que la Justicia formalice lo que la sociedad ya definió”.

Carta Madre de Pablo Grillo

La carta de la mamá de Pablo Grillo: "Ya no es él"

la madre de Pablo Grillo, María del Carmen Bucceroni escribió una carta a la jueza pidiendo Justicia para su hijo "Ya no es él" describió amargamente.

"Mi hijo estaba ejerciendo su trabajo al igual que el gendarme, con la diferencia de que mi hijo tenía en su mano una cámara fotográfica y Guerrero un arma letal que casi mata a mi hijo. Usted tampoco conoce a Pablo, por eso quiero contarle que es un muchacho empático con el otro, solidario, estudioso, trabajador y colaborador con sus pares", dice parte del texto.

"Y si, también es militante, creo que esto último no es cuestionable ¿no? Siempre fue emprendedor, nunca se queda quieto, siempre haciendo algo para él o para otros, siempre sueños, realizables y otros no pero siempre con esas ganas de hacer y vivir".

PaBlo Grillo carta 3

"Hoy sus sueños ya no están, desaparecieron ese 12 de marzo cuando un hombre se los arrebató con ese tiro funesto, vaya a saber por qué causa (...) seguro recibió órdenes de sus superiores, entre los cuales está la jefa máxima, hoy para mí una asesina (...) que solo tiene ambición política", continúa el texto en el cual se refirió a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Así, la madre del fotógrafo apuntó contra la titular de la cartera: "Guerrero es el brazo ejecutor de las órdenes nefastas de Bullrich, esta mujer y su banda nos cambió la vida como familia, no solo a Pablo. Nosotros como padres no tenemos vida, solo pensamos y actuamos de acuerdo a sus necesidades", se sinceró.

Pablo Grillo gendarme

En ese sentido, amplió que su círculo de amigos están pendientes de su salud al igual que su hermano, que tiene su propia familia también. "¿Por qué señora jueza yo tengo que escribir esta carta? (...) Pablo dejó de ser Pablo, le cuento algo como detalle: no come, se olvidó de comer, y apenas puede hablar. Mi hijo puede ser el suyo o su nieto", reflexionaba la mujer.

"No busco venganza, quiero y queremos justicia por Pablo y como dijo su hermano con mucho dolor: Pablo ya no es el hermano que fue, no es el hijo que tuve en mi vientre durante 9 meses ni tampoco ese amigo que alguna vez fue. No sé cómo va a seguir esta historia. Señora jueza, sólo pedimos justicia y sabe una cosa: el sólo tenia una cámara de fotos".

El gendarme Héctor Guerrero admitió ante la Justicia haber hecho el disparo contra Pablo Grillo pero negó intención de herirlo: "Soy inocente"

Héctor Guerrero gendarme Pablo Grillo represión

Qué dijo el gendarme Héctor Guerrero

Héctor Guerrero, el cabo de gendarmería que hirió gravemente a Pablo Grillo en el marco de la represión policial a la marcha de jubilados del 12 de marzo de este año, prestó declaración indagatoria este miércoles en el marco de la causa en la que se investiga su accionar, luego de que una granada de gas lacrimógeno disparada con su arma impactara en el cráneo del fotoperiodista, quien hasta hoy registra secuelas por el hecho. "Jamás tuve la intención de lastimar", se defendió.

El gendarme se presentó esta mañana ante el juez Ariel Lijo, quien reemplaza a María Servini en el expediente. En ese contexto, en primer término, se le hizo saber al imputado que el hecho que se le atribuye consiste en haber efectuado "varios disparos con una pistola lanza gases marca "FM", con numeración de serie "00660" ubicada en forma horizontal y antirreglamentaria" en dirección a los manifestantes, entre los que se encontraba Grillo.

Pablo Grillo Represión salud Carta Héctor Jesús Guerrero
Noticias relacionadas
el gobierno convoco al consejo de mayo para cumplir con una exigencia de eeuu

El Gobierno convocó al Consejo de Mayo para cumplir con una exigencia de EEUU

anses confirmo un aumento en la auh que se paga en octubre

Anses confirmó un aumento en la AUH que se paga en octubre

aerolineas argentinas lanzo un plan para pagar pasajes en cuotas sin interes en vuelos nacionales

Aerolíneas Argentinas lanzó un plan para pagar pasajes en cuotas sin interés en vuelos nacionales

Un relevamiento nacional analizó el rumbo político y económico y las emociones generadas por  Javier Milei. Entre la Esperanza y la Decepción.

Sólo 3 de 10 argentinos están satisfechos con el rumbo político económico

Ver comentarios

Lo último

Se dio el primer paso para restaurar y poner en valor el Palacio San José

Se dio el primer paso para restaurar y poner en valor el Palacio San José

Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby

Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Ultimo Momento
Se dio el primer paso para restaurar y poner en valor el Palacio San José

Se dio el primer paso para restaurar y poner en valor el Palacio San José

Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby

Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

Pablo Grillo: su madre escribió una dura carta a la jueza

Pablo Grillo: su madre escribió una dura carta a la jueza

Policiales
Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Fiscal de Paraná explicó por qué el triple crimen narco es considerado femicidio

Fiscal de Paraná explicó por qué el triple crimen narco es considerado femicidio

Vuelco en Basavilbaso con tres adolescentes heridos

Vuelco en Basavilbaso con tres adolescentes heridos

Ovación
Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby

Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby

La UER distinguió a Los Pumitas paranaenses por su destacado logro en el Mundial M20

La UER distinguió a Los Pumitas paranaenses por su destacado logro en el Mundial M20

Liga Provincial: Regatas Uruguay continúa con puntaje ideal

Liga Provincial: Regatas Uruguay continúa con puntaje ideal

Argentina le ganó a Cuba en su estreno en el Mundial Sub 20 de Chile

Argentina le ganó a Cuba en su estreno en el Mundial Sub 20 de Chile

Los Pumas siguen sextos en el ranking mundial de World Rugby

Los Pumas siguen sextos en el ranking mundial de World Rugby

La provincia
Se dio el primer paso para restaurar y poner en valor el Palacio San José

Se dio el primer paso para restaurar y poner en valor el Palacio San José

San Miguel Arcángel: a quién veneran los católicos de Entre Ríos

San Miguel Arcángel: a quién veneran los católicos de Entre Ríos

La informalidad laboral profundiza la pobreza en gran parte de la región

La informalidad laboral profundiza la pobreza en gran parte de la región

Entre Ríos: lunes con aumento de nubosidad y posibles precipitaciones

Entre Ríos: lunes con aumento de nubosidad y posibles precipitaciones

Paraná: renovaron la plaza Héroes de Malvinas

Paraná: renovaron la plaza Héroes de Malvinas

Dejanos tu comentario