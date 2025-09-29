Pablo Grillo: su madre escribió una dura carta a la jueza

"Pablo ya no es el mismo" contó Fabián Grillo, padre de Pablo Grillo, el fotógrafo herido en la represión del 12 de marzo en inmediaciones del Congreso

"Pablo ya no es el mismo" contó Fabián Grillo, padre de Pablo Grillo, el fotógrafo herido en la represión del 12 de marzo en inmediaciones del Congreso. Su madre le escribió una dura carta a la jueza donde trató a Patricia Bullrich de "asesina".

Fabián Grillo, padre de Pablo Grillo, el fotógrafo herido en la represión policial del 12 de marzo en inmediaciones del Congreso, habló en medios nacionales sobre la salud de su hijo. "Pablo está evolucionando muy lentamente. Nos piden paciencia y en eso estamos. La carta de la madre de Pablo expresa lo que sentimos nosotros como familia. Pablo ya no es el mismo". “Todavía le cuesta verbalizar” , dijo y pidió Justicia para el joven fotoreportero.

Relató que ya comenzó a ingerir líquidos y papillas , aunque continúa con alimentación por sonda, y que sus días transcurren con rutinas de kinesiología, fisioterapia y fonoaudiología en el Hospital de Rehabilitación Neurológica Manuel Rocca , donde realiza terapias de recuperación diaria.

El padre explicó que Pablo “está comunicativo pero le cuesta verbalizar”, aunque logra expresarse más que en las primeras semanas, cuando solo escribía o hacía gestos.También comentó que el fotógrafo escucha música, ve televisión y conversa con amigos y familiares que lo visitan diariamente en el hospital.

Por último, apuntó contra el cabo de Gendarmería Héctor Guerrero, acusado de disparar contra su hijo: “Para nosotros, justicia es que sea penalizado con lo que corresponda. No queremos más que eso, simplemente lo que diga la ley”. Y concluyó: “Pablo no tuvo la oportunidad de defenderse, lo acusaron e inventaron un delito. Ya lo juzgó la sociedad y espero que la Justicia formalice lo que la sociedad ya definió”.

la madre de Pablo Grillo, María del Carmen Bucceroni escribió una carta a la jueza pidiendo Justicia para su hijo "Ya no es él" describió amargamente.

"Mi hijo estaba ejerciendo su trabajo al igual que el gendarme, con la diferencia de que mi hijo tenía en su mano una cámara fotográfica y Guerrero un arma letal que casi mata a mi hijo. Usted tampoco conoce a Pablo, por eso quiero contarle que es un muchacho empático con el otro, solidario, estudioso, trabajador y colaborador con sus pares", dice parte del texto.

"Y si, también es militante, creo que esto último no es cuestionable ¿no? Siempre fue emprendedor, nunca se queda quieto, siempre haciendo algo para él o para otros, siempre sueños, realizables y otros no pero siempre con esas ganas de hacer y vivir".

"Hoy sus sueños ya no están, desaparecieron ese 12 de marzo cuando un hombre se los arrebató con ese tiro funesto, vaya a saber por qué causa (...) seguro recibió órdenes de sus superiores, entre los cuales está la jefa máxima, hoy para mí una asesina (...) que solo tiene ambición política", continúa el texto en el cual se refirió a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Así, la madre del fotógrafo apuntó contra la titular de la cartera: "Guerrero es el brazo ejecutor de las órdenes nefastas de Bullrich, esta mujer y su banda nos cambió la vida como familia, no solo a Pablo. Nosotros como padres no tenemos vida, solo pensamos y actuamos de acuerdo a sus necesidades", se sinceró.

En ese sentido, amplió que su círculo de amigos están pendientes de su salud al igual que su hermano, que tiene su propia familia también. "¿Por qué señora jueza yo tengo que escribir esta carta? (...) Pablo dejó de ser Pablo, le cuento algo como detalle: no come, se olvidó de comer, y apenas puede hablar. Mi hijo puede ser el suyo o su nieto", reflexionaba la mujer.

"No busco venganza, quiero y queremos justicia por Pablo y como dijo su hermano con mucho dolor: Pablo ya no es el hermano que fue, no es el hijo que tuve en mi vientre durante 9 meses ni tampoco ese amigo que alguna vez fue. No sé cómo va a seguir esta historia. Señora jueza, sólo pedimos justicia y sabe una cosa: el sólo tenia una cámara de fotos".

El gendarme Héctor Guerrero admitió ante la Justicia haber hecho el disparo contra Pablo Grillo pero negó intención de herirlo: "Soy inocente"

Qué dijo el gendarme Héctor Guerrero

Héctor Guerrero, el cabo de gendarmería que hirió gravemente a Pablo Grillo en el marco de la represión policial a la marcha de jubilados del 12 de marzo de este año, prestó declaración indagatoria este miércoles en el marco de la causa en la que se investiga su accionar, luego de que una granada de gas lacrimógeno disparada con su arma impactara en el cráneo del fotoperiodista, quien hasta hoy registra secuelas por el hecho. "Jamás tuve la intención de lastimar", se defendió.

El gendarme se presentó esta mañana ante el juez Ariel Lijo, quien reemplaza a María Servini en el expediente. En ese contexto, en primer término, se le hizo saber al imputado que el hecho que se le atribuye consiste en haber efectuado "varios disparos con una pistola lanza gases marca "FM", con numeración de serie "00660" ubicada en forma horizontal y antirreglamentaria" en dirección a los manifestantes, entre los que se encontraba Grillo.