La polémica frase de Luis Brandoni sobre la gente que vive en la calle

Luis Brandoni pronunció escandalosas frases al enfrentar al periodista Iván Schargrodsky en El fin de la metáfora (Radio 10) luego de ser consultado sobre la solicitada que firmó en apoyo al gobierno de Mauricio Macri.

Sin querer hablar en profundidad acerca del documento que firmó junto con otras 149 personas, el actor radical estalló de furia tras ser consultado sobre los índices de pobreza del país, y tildó a la movida solidaria de Juan Carr en la cancha de River Plate realizada semanas atrás de ser “una ficción y un acto de campaña”.

Brandoni dijo que el objetivo de su firma es mostrar el apoyo al oficialismo, y aseguró que solo cree en las mediciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), criticando duramente al periodista que de Radio 10, que le preguntó si hay más importancia en haber recuperado la credibilidad de los números que en el aumento de la pobreza según índices privados como el de la UCA.

“Yo no dije que hay más pobres. Si vos tenés ganas de pelearte conmigo para ver si me podés hacer una zancadilla, nos ponemos en otros términos. Me preguntaste el porqué de la solicitada y te expliqué, me decís que las cifras son correctas pero que hay otras mediciones que dan más pobres, que la gente muere de hambre, que el viernes a la noche que hizo frío y River abrió la cancha con 8.000 personas, y después el sábado, domingo y lunes que también hizo frío y no fue más nadie. Estoy muy grande y esas cosas no me las trago, porque después no aparecieron esos 8.000, solo aparecieron el viernes en un acto de campaña”, disparó el ex diputado por la UCR.

Cabe destacar que a pesar de que el actor dijo que fueron “8.000 personas”, según Red Solidaria, organismo que lidera Juan Carr, las personas que asistieron al Monumental de Núñez en la noche a la cual él hizo referencia fueron poco más de 100.