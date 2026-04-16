Ajedrez, una propuesta integral que transforma vidas en la Biblioteca Popular del Paraná

Más que un juego, el ajedrez se consolida como un espacio de aprendizaje, pensamiento estratégico y bienestar emocional

En tiempos donde la inmediatez, las pantallas y el estrés cotidiano parecen dominar la escena, existen espacios que invitan a detenerse, pensar y conectar desde otro lugar. En este contexto el ajedrez, ese juego milenario que combina estrategia, paciencia y creatividad, vuelve a ganar terreno en la vida de muchas personas. En Paraná, la Biblioteca Popular se ha consolidado como uno de los espacios clave donde esta disciplina no sólo se enseña, sino que también se vive como una experiencia transformadora.

Desde el año 2012, el profesor Rafael Sosa lleva adelante la escuela de ajedrez en este emblemático espacio cultural, a lo que se suman otros años de docencia en esta disciplina en otra institución de la ciudad. Con más de una década de trabajo sostenido, su propuesta ha logrado atravesar generaciones y consolidar una comunidad diversa, en la que conviven niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.

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En diálogo con UNO, Rafael afirmó que “puede jugar cualquiera”, desmitificando una de las ideas más extendidas sobre el ajedrez: la de ser una actividad reservada sólo para personas con capacidades excepcionales. “Las reglas se aprenden, como en cualquier juego. El nivel después depende de la práctica y el estudio, pero aprender está al alcance de todos”, explicó.

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Las clases se dictan todos los martes de 18 a 20 horas, y una de las características más valoradas es la flexibilidad para sumarse en cualquier momento del año. A partir de los ocho años y sin límite de edad, la propuesta invita a acercarse sin prejuicios ni experiencias previas. De hecho, no es extraño encontrar personas de más de setenta años iniciándose en el juego, descubriendo en él una nueva forma de ejercitar la mente y compartir con otros.

Espacio que crece

El interés por el ajedrez no es constante, sino que suele tener picos, muchas veces impulsados por fenómenos culturales o figuras destacadas. Series, películas o jóvenes talentos argentinos que se destacan a nivel internacional generan oleadas de curiosidad que luego se traducen en nuevas inscripciones.

Este año, según cuenta Sosa, la convocatoria ha sido particularmente alta. “Se ha sumado muchísima gente, de distintas edades. Hay chicos, adolescentes, adultos y también adultos mayores. Es un grupo muy variado y eso lo hace muy enriquecedor”, destacó.

Ante este crecimiento, incluso se evalúa la posibilidad de ampliar la oferta horaria. Si bien el horario actual responde a la disponibilidad de la biblioteca, no se descarta sumar un turno los sábados por la mañana en caso de que la demanda continúe en aumento. Para estar atentos a las novedades, se puede seguir el Instagram: @ajedrezvikingosparana.

Ajedrez Rafael Sosa Desde hace años, Rafael Sosa es profesor de Ajedrez en la Biblioteca Popular

Ajedrez, una escuela de vida

Más allá de lo lúdico, el ajedrez ofrece beneficios profundos en distintos niveles. En los niños, uno de los principales aportes es el desarrollo de la memoria y la capacidad de concentración. Pero hay un aspecto aún más significativo: el aprendizaje de la responsabilidad.

“El ajedrez enseña a tomar decisiones y hacerse cargo de ellas”, explica Sosa. “Cuando un chico hace una jugada, buena o mala, es su decisión. Y eso tiene consecuencias. Ese aprendizaje es muy valioso para la vida”.

A esto se suma el desarrollo del pensamiento lógico, la planificación estratégica y la capacidad de anticipación. En un mundo donde muchas veces se prioriza la rapidez por sobre la reflexión, el ajedrez propone exactamente lo contrario: pensar antes de actuar.

En los adultos, el juego funciona además como una herramienta para reducir el estrés y desconectar de las preocupaciones diarias. “No te soluciona los problemas, pero te da un espacio para descansar la mente”, señaló el profesor. En ese sentido, se convierte también en una alternativa saludable frente al exceso de pantallas y estímulos digitales.

Uno de los aspectos más destacados de la experiencia en la Biblioteca Popular de Paraná es el clima humano que se genera. A lo largo de los años, no sólo se han formado jugadores, sino también vínculos, amistades y trayectorias.

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Algunos alumnos han llegado a consagrarse campeones entrerrianos, mientras que otros, inspirados por el aprendizaje, han abierto sus propias escuelas de ajedrez. Este efecto multiplicador habla del impacto real de la propuesta.

Además, el ajedrez permite expresar la personalidad de cada jugador. No hay una única forma de jugar: hay estilos más agresivos, otros más defensivos, algunos más intuitivos y otros más analíticos. “La forma de jugar tiene mucho que ver con cómo es cada persona”, explicó Rafael. Por eso, en las clases se trabajan distintas estrategias, preparando a los alumnos para adaptarse a diferentes situaciones.

Ajedrez en la Biblioteca Popular

Tecnología y tradición

Aunque el ajedrez tiene siglos de historia, también ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Hoy existen múltiples aplicaciones y programas que permiten entrenar, resolver problemas o jugar partidas.

Sin embargo, Sosa fue claro: la tecnología es una herramienta, no un reemplazo. “Sirve mucho para entrenar, especialmente cuando no tenés con quién jugar, pero no es lo mismo que el cara a cara”, analizó.

El encuentro presencial, el intercambio con otros jugadores y la experiencia compartida siguen siendo el corazón de esta disciplina.

Una invitación abierta

La escuela de ajedrez de la Biblioteca Popular de Paraná se presenta como una oportunidad accesible y enriquecedora para quienes buscan incorporar una actividad diferente a su rutina. Sin importar la edad ni la experiencia previa, el ajedrez abre una puerta hacia el desarrollo personal, el encuentro con otros y el disfrute de un juego que, una vez aprendido, difícilmente se olvida.

Como bien resume Sosa, el ajedrez no es sólo un juego: es una herramienta que ayuda a pensar mejor, a decidir con mayor conciencia y a encontrar, aunque sea por un rato, un espacio de calma en medio del ruido cotidiano. En definitiva, es una invitación a mover las piezas, y también a mover la mente.