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Incendio en el Hospital Masvernat de Concordia: sin heridos y con daños materiales

Un incendio en el Hospital Delicia Concepción Masvernat fue controlado por Bomberos sin dejar heridos, aunque causó daños en un depósito.

16 de abril 2026 · 08:45hs
Incendio en el Hospital Masvernat de Concordia: sin heridos y con daños materiales

Foto gentileza Diario Río Uruguay

Un incendio se registró en la madrugada de este jueves en el Hospital Delicia Concepción Masvernat, el principal centro de salud de Concordia. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas y el foco ígneo fue controlado rápidamente por personal de Bomberos Zapadores.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió pasadas las 4 de la mañana en la planta baja del edificio, ubicado sobre avenida Tavella. El incendio se habría originado en un depósito de papeles situado en el nivel inferior, donde las llamas provocaron daños totales en el sector afectado.

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Hasta el lugar acudió una dotación de Bomberos Zapadores a bordo del móvil 385, cuyos efectivos lograron sofocar el fuego y evitar su propagación hacia otras áreas del hospital, lo que resultó clave para preservar el funcionamiento del establecimiento.

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Sin heridos

Según consignó Diario Río Uruguay, no se registraron heridos, lo que llevó tranquilidad tanto al personal sanitario como a los pacientes que se encontraban en el lugar al momento del incidente.

El hospital Masvernat es el principal efector público de salud de Concordia y cumple un rol fundamental como centro de referencia regional, recibiendo derivaciones de distintos puntos del departamento, localidades vecinas e incluso del norte de la provincia de Entre Ríos.

Incendio Masvernat Concordia
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