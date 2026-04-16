Alacranes de los desagües al Malbrán: el rol fundamental de Entre Ríos en la cadena de antídotos

En 2026, Entre Ríos ya envió más de 400 alacranes vivos al Instituto Malbrán, lo que hace prever que se superarán ampliamente las estadísticas de años anteriores.

En lo que va de 2026, Entre Ríos envió más de 400 ejemplares vivos de alacranes al Instituto Malbrán, una cifra que encamina al año a ser histórico en aportes para la salud pública. Los especialistas advierten que las copiosas lluvias de estos días aumentan las posibilidades de encuentros en los hogares debido a la saturación de los desagües.

Entre Ríos se consolidó como una de las piezas fundamentales en la cadena de producción de antitoxina a nivel nacional. Junto con Córdoba y Santa Fe, es de las pocas provincias que colabora de manera constante y activa en el envío de alacranes vivos, un insumo esencial para que el Instituto Malbrán pueda elaborar el suero que se distribuye en todo el país. Según indicó a UNO Silvina Saavedra, médica veterinaria especialista en epidemiología, desde enero y hasta ayer, que se concretó la tercera entrega (120 ejemplares recolectados en Chajarí) se enviaron casi 400 ejemplares, lo que hace prever que se superarán ampliamente las estadísticas de años anteriores.

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Récord impulsado por Chajarí y Paraná

La provincia lleva 20 años colaborando de forma ininterrumpida en este proceso. El mayor aporte proviene de Paraná y Chajarí, donde el trabajo de recolección en domicilios permite enviar en promedio más de 500 ejemplares por año, a este esfuerzo se suman localidades como Diamante y Feliciano.

El objetivo es que los animales lleguen vivos, ya que son sometidos a un proceso de mantenimiento y descanso de 15 días antes de iniciar las extracciones de veneno. Cada ejemplar puede pasar por unas cinco extracciones antes de completar su ciclo de aporte.

A nivel nacional, se requieren aproximadamente 2.000 alacranes vivos en disponibilidad constante para producir las dosis de antitoxina necesarias para cubrir la demanda sanitaria del país.

Alacranes

Alerta por lluvias: ¿por qué aparecen?

Las condiciones climáticas actuales, caracterizadas por lluvias copiosas, son un factor determinante para la aparición de estos arácnidos dentro de las viviendas. Los alacranes habitan normalmente en grietas, rajaduras y, fundamentalmente, en los desagües.

Cuando se producen precipitaciones intensas, estos conductos se inundan.

Aunque los alacranes pueden sobrevivir hasta 24 horas bajo el agua se ven obligados a salir de sus nidos para buscar refugio, lo que los empuja hacia el interior de las casas. "Un día como hoy pueden llegar a aparecer", advirtió la profesional y enfatizó que no es una problemática exclusiva del verano, sino que el riesgo persiste durante todo el año.

Para aquellos vecinos que encuentren un ejemplar y deseen colaborar sin ponerse en riesgo, se recomienda capturarlos utilizando un frasco.

En Paraná, los ejemplares pueden entregarse en las áreas de Epidemiología de los hospitales San Martín o San Roque, así como en la dirección de Epidemiología de Entre Ríos o centros de salud cercanos.

Es vital recordar que los accidentes más graves suelen ocurrir en niños. Ante una picadura, se debe aplicar hielo en la zona afectada y trasladar al paciente de inmediato al hospital (en Paraná, al hospital de niños), donde se evaluará si el caso requiere o no la aplicación de la antitoxina, la cual se reserva para cuadros moderados a graves.

Cómo identificarlos

Todos los alacranes son venenosos, pero algunas especies tienen un veneno que pone en riesgo la vida. Todas las picaduras tienen al principio las mismas características y producen los mismos síntomas: dolor, ardor, una sensación de hinchazón y molestia, pero hay casos en los que no pasa de eso y hay otros que, si la especie que picó es de las peligrosas, el cuadro de la persona puede tener complicaciones graves.

Los no venenosos son los Bothriurus, de color marrón oscuro o negro. Su aguijón, a diferencia de los peligrosos, tiene aguijón simple en la cola y las pinzas cortas y gruesas. Además, su dorso es del mismo color del cuerpo.

Los peligrosos para el ser humano, son los pertenecientes a la clase Tityus Trivittatus. Tienen las pinzas largas y finas. La cola tiene doble aguijón, uno más prominente que el otro, a diferencia de los inofensivos, que sólo tienen uno.

El Tityus Trivittatus es la especie que con más frecuencia se encuentra en nuestra región. Presenta una cola con aguijón y púa, pinzas alargadas y el dorso con tres rayas longitudinales oscuras. La longitud total en un ejemplar adulto de alacrán es entre 40 y 65 mm. Generalmente es de color amarillento o amarillo rojizo, con tres bandas oscuras longitudinales en su dorso. Los ejemplares más jóvenes son de coloración más claras.

Saavedra explicó como capturar un alacrán y para ello se necesita un frasco y un papel, no es necesario que el recipiente tenga pequeños orificios para que el arácnido respire, y pueden mantenerse vivos durante 15 días dentro de un frasco.

Medidas de prevención

Protección personal

*Revisar y sacudir las prendas de vestir, y el calzado antes de vestir o calzar, especialmente si han quedado tiradas en el suelo.

*Sacudir la ropa de cama antes de acostarse o acostar un bebe o niño. En las patas de la cuna se pueden colocar frascos de vidrio o plástico liso

*Evitar caminar descalzo en zonas donde se conozca la presencia de escorpiones

*Alejar camas de las paredes y cortinas.

Protección intradomiciliaria

*Utilizar rejillas sanitarias o tela mosquitera como protección en desagües de ambientes y sanitarios. Colocar tapones en piletas y bañeras.

*Controlar las entradas y salidas de cañerías, así como las aberturas y hendiduras.

*En puertas y ventanas conviene colocar burletes donde queden rendijas, mosquiteras

*Revocar las paredes, reparar las grietas en pisos, paredes y techos.

*Control de cámaras subterráneas, cañerías, sótanos, huecos de ascensor y oquedades de las paredes en los que pueden encontrarse.

Ámbito peridomiciliario

*Mantener la vivienda y alrededores ordenados. Eliminar escombros, madera y/o hojarasca acumulada.

*Efectuar control de la basura para reducir la cantidad de insectos (cucarachas, grillos)

*Mantener especial cuidado cuando se examinan lugares oscuros y húmedos. Usar guantes de descarne.

*Pueden utilizarse aves de corral (patos, gansos, gallinas) como predadoras de losescorpiones.

Como última alternativa y con asesoramiento especializado, se usará la aplicación deplaguicidas de baja toxicidad por personal entrenado. Nunca aplicar plaguicidas sin haber seguido primeramente las recomendaciones sobre los métodos de prevención en el ambiente.