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Los paranaenses Gustavo Ferreyra y Emanuel López se destacaron en Brasil

Gustavo Ferreyra y Emanuel López participaron en el campeonato mundial en Vitória, donde finalizaron en el primer y segundo puesto, respectivamente.

Víctor Ludi

Por Víctor Ludi

16 de abril 2026 · 08:06hs
Gustavo Ferreyra y Emanuel López realizaron un buen papel en el vecino país y fueron invitados a otro evento que se realizará en julio.

Víctor Ludi/UNO

Gustavo Ferreyra y Emanuel López realizaron un buen papel en el vecino país y fueron invitados a otro evento que se realizará en julio.

Los paranaenses Gustavo Ferreyra y Emanuel López tuvieron una destacada actuación en Brasil, donde compitieron en el World Cup Championship (campeonato mundial de full contact), que se realizó en la ciudad de Vitória, en el estado de Espírito Santo, donde fueron campeón y subcampeón, respectivamente.

Ferreyra, de 36 años, compitió directamente en la final, instancia en la que se recuperó de una caída en el primer asalto para ganarle por puntos al brasileño Thiago Luka y coronarse en el peso Hasta 70 kilos.

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Mientras que López, de 20 años, debió participar en un gran prix de dos combates, en los que se enfrentó con los locales Josué Jesús en semifinales, a quien derrotó por puntos, y en la final a Guilherme Oliveira, quien lo venció, también en las tarjetas, para quedar segundo en la categoría Hasta 64 kilos.

La experiencia en Brasil

Con los deportistas ya de vuelta en la capital entrerriana, UNO visitó las instalaciones del gimnasio Academia Champ, donde los peleadores contaron cómo fueron esos días en el vecino país.

Quien tomó la palabra en primer lugar fue Gustavo, que además es el técnico de Ema.

“Asumimos este compromiso con poco tiempo de preparación, apenas poco más de un mes. Teníamos que pagarnos los pasajes aéreos, así que nos pusimos en campaña para juntar los fondos necesarios. Mucha gente colaboró con nosotros, nuestras familias y las personas del gimnasio, los medios y la colaboración de los sponsor logramos juntar el dinero necesario. El viaje fue muy lindo y nos trataron muy bien desde la organización. El evento tuvo un nivel muy bueno y nosotros nos metimos en su fuerte que es el full contact, pudiendo estar a la altura de las circunstancias”, contó el experimentado peleador, quien luego recordó cómo se desarrolló su pelea: “entré bastante confiado, a tal punto que en el primer round me comí una mano que me tiró al piso y me contaron. Tuve que levantarme y cambiar mi plan para dar vuelta la pelea. Ese día nos dijeron que el combate no iba a ser a cinco asaltos como pensábamos, sino que iban a ser tres, por lo que tenía menos tiempo para acomodarme. Después de la caída salí a llevarlo por delante tirando muchos golpes para tratar de noquearlo. Fui superior, cada vez que me tiraba una mano yo contragolpeaba con dos o tres”.

Emanuel López

Por su parte, Emanuel describió cómo fueron sus combates: “Me encontré que disputaría un gran prix el día del evento, porque yo pensaba que sería una sola pelea. En mi primera presentación me sentí bien, suelto y pude resolver muy bien la pelea ante un experimentado rival, dominándolo los tres rounds. Mientras que para la final tuve poco descanso entre los combates y entré bastante fatigado. Mi rival era complicado, bastante más alto y con mucha intensidad para pelear, atacando constantemente y lanzando muchos golpes. En el primer round pude sobrellevarlo, cruzándolo en un par de ocasiones, pero para los dos restantes me quedé sin nafta y no pude aguantarle el ritmo”.

Adaptación al full contact

Ferreyra y López pelean habitualmente en las disciplinas de kick boxing y muay thai, por lo que debieron adaptarse a las reglas del full contact

“Soy partidario de que uno debe aprender a pelear todo. Empecé con taekwondo, luego seguí con kick boxing, muay thai, boxeo, y nunca tuve problemas en cambiar el chip en cada prueba. Es un trabajo físico, técnico y mental. Además, pregono eso con mis alumnos y Ema captó el concepto. Desde que nos confirmaron nuestra participación, ajustamos detalles entrenándonos durante todo el mes para poder pelear en full contact, que no es muy diferente. Las patadas son sólo de la cintura para arriba, valen barridas y giros de puños, además de que el ritmo es un poco más rápido. Dejamos una buena imagen, la gente de la organización quedó muy contenta y nos invitaron para otro evento en julio”, cerró Ferreyra.

Gustavo Ferreyra Emanuel López Brasil full contact
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