PAMI inició la normalización de pagos

El director de PAMI, Esteban Leguízamo, afirmó que comenzó a regularizar deudas, negó una crisis estructural y garantizó la continuidad de prestaciones.

El PAMI informó que inició un proceso de normalización de pagos tras una deuda acumulada en los últimos meses, negó una crisis estructural y aseguró la continuidad de las prestaciones para más de 5 millones de afiliados en todo el país.

El director ejecutivo, Esteban Leguízamo, sostuvo que los reclamos de prestadores corresponden mayormente a deuda corriente de pocas semanas, propia del sistema, y remarcó que al 31 de marzo los vencimientos fueron cancelados.

Además, indicó que no hubo adhesión al paro por parte de médicos de cabecera y explicó que la implementación de la cápita unificada responde a un pedido previo de los prestadores, al tiempo que aseguró que ese segmento se encuentra al día en los pagos.

Leguízamo también enfatizó que la continuidad de las prestaciones estuvo garantizada en todo momento y que el nivel de conflicto fue bajo en la práctica, en contraste con versiones difundidas.

Desde el organismo señalaron que el foco está puesto en ordenar, regularizar y dar previsibilidad al sistema, y destacaron que la actual gestión audita los procesos para fortalecer la administración de una entidad que atiende a más de 5 millones de afiliados.