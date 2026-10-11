Según un informe, la informalidad promedio en la Argentina alcanza al 45% del universo total de trabajadores en el 2026. En el norte del país supera el 80%.

La informalidad alcanza al 45% de los trabajadores en Argentina, pero en el norte supera el 80%.

La informalidad promedio en la Argentina alcanza al 45% del universo total de trabajadores en el 2026, pero en el norte escala en varios centros urbanos por encima del 80% y en el conurbano trepa al 70% entre los cuentapropistas.

La medición corresponde al segundo trimestre del año y revela un incremento constante desde el 41,4% registrado a fines de 2023, según datos procesados por la Universidad Nacional de Rosario a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec.

La informalidad de los trabajadores

Esta dinámica coincide con un cambio relevante en la composición de las ocupaciones, ya que en el mismo período, la participación de los asalariados retrocedió del 73,7% al 70,5%, mientras que el cuentapropismo se expandió del 22,6% al 25,5%.

Al referirse al universo de quienes trabajan por cuenta propia, el informe alerta por la precariedad, ya que el 65,8% de los cuentapropistas en la población urbana del país opera en la informalidad.

En contraste, la falta de aportes jubilatorios entre los trabajadores asalariados se ubica en el 37,9%, una cifra que evidencia un deterioro continuo desde el 33,6% medido a fines de 2016.

Asimismo, el trabajo puntualizó que la informalidad no golpea por igual a todas las actividades. Entre los sectores con mayor precariedad, aparece el servicio doméstico, que encabeza la falta de registración con un 77,4%, seguido por la construcción (76,2%), la gastronomía y alojamiento (63,9%) y el comercio (54,7%).

Por el lado de los sectores con mayor formalidad, los servicios profesionales, científicos y técnicos exhiben una informalidad del 19,2%, mientras que en información y comunicación alcanza el 33,9%.

Distintos porcentajes en diferentes regiones

El análisis por centros urbanos expone la brecha geográfica que atraviesa al país. Las tasas más altas de informalidad se concentran en el Norte y Cuyo. Encabeza la Ciudad de Formosa con el 87,9% de los cuentapropistas que son informales, seguida por el Gran Tucumán y Tafí Viejo (87,6%), Santiago del Estero y La Banda (87,5%), Gran Resistencia (84%) y Gran San Juan (83%).

En el extremo opuesto, los niveles más bajos de informalidad entre cuentapropistas se registran en la Ciudad de Buenos Aires (32,8%), Mar del Plata y Batán (42,7%), Bahía Blanca y Cerri (43%) y las ciudades fueguinas de Ushuaia y Río Grande (43,1%).

A nivel regional, las localidades patagónicas muestran una tasa de informalidad total de entre el 18% y el 33,5%, frente a rangos de entre el 43,9% y el 56,2% en el Noroeste y del 51,9% al 53,8% en el Noreste.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la asimetría también es evidente, mientras que en la CABA la informalidad total es del 26% (25,6% entre asalariados y 32,8% en cuentapropistas), en el conurbano bonaerense trepa al 47,5% total, impulsada por un 70,2% de precariedad en el empleo independiente.

En tanto que, en zonas donde predominan actividades de alta productividad y grandes compañías, como la industria hidrocarburífera en Neuquén, donde la informalidad es de apenas el 26,4%, la minería o la electrónica, el trabajo registrado predomina.

Además, la presencia del sector público atenúa los índices en provincias como La Rioja y Catamarca, donde el empleo estatal abarca a más de un tercio de los ocupados y la informalidad ronda el 43,9% y 45,1%.