El senado trata la reforma electoral que suspendería las PASO, dos proyectos sobre ludopatía con impuso de la Iglesia y la prórroga del Estatuto del Periodista

El senado trata la reforma electoral que suspendería las PASO, dos proyectos sobre ludopatía con impuso de la Iglesia y la prórroga del Estatuto del Periodista

El senado trata la reforma electoral que suspendería las PASO, dos proyectos sobre ludopatía con impuso de la Iglesia y la prórroga del Estatuto del Periodista

El Senado tratará en sesión este jueves,a partir de las 12, el proyecto de reforma electoral y la media sanción de la ley de prevención de la ludopatía -más otra iniciativa complementaria de este tema-, según lo acordado entre los jefes de bloque en Labor Parlamentaria.

En Labor Parlamentaria los jefes de bloques acordaron además incorporar al temario pliegos, la prórroga del Estatuto del Periodista y otro conjunto de proyectos.

En una jornada que se prevé intensa y extensa, el oficialismo en la Cámara alta buscará cerrar el periodo ordinario con la aprobación de la reforma electoral ambicionada por Casa Rosada, cuyo aspecto central es la suspensión de las elecciones PASO para el año próximo, para girarla a Diputados, donde se buscará la sanción definitiva durante extraordinarias.

Pero, además, en la sesión citada a partir de las 12, se tratará el tema de ludopatía, atravesado por un fuerte lobby del sector del juego y las apuestas, y una marcada presión de la Iglesia Católica, que se intensificó tras la visita del Papa León XIV y ante la inminente pérdida de estado parlamentario del proyecto.

Este miércoles, durante un plenario de comisiones, la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y el presidente de la bancada peronista, José Mayans, acordaron que se tratará la media sanción de la Cámara de Diputados -aprobada hace dos años atrás-, pero también un proyecto “complementario” con cambios que el oficialismo quiere introducir al respecto. La oposición se comprometió en brindar los dos tercios para que esa iniciativa -todavía no redactada definitivamente- se trate sobre tablas.

Además, la reunión de este jueves, que se dará en paralelo con la sesión que fue convocada en la Cámara de Diputados (para debatir, entre otros temas, el Presupuesto 2027), incluirá una serie de acuerdos judiciales y diplomáticos y la prórroga del Estatuto del Periodista. Sobre éste último, sin dictamen, hubo acuerdo para prorrogarlo por seis meses. De acuerdo a la Ley de Modernización Laboral, el mismo quedará derogado el próximo 1ro. de enero.

Postergado en reiteradas ocasiones, el polémico proyecto sobre falsas denuncias, motorizado por la radical Carolina Losada, fue sumado al Acta de Labor. Sin embargo, horas después, según pudo saber Parlamentario, trascendió que sería retirado del temario.

Los otros temas que ingresaron son un proyecto con media sanción sobre reducción del IVA a la fécula de mandioca; un dictamen sobre registro de alimentantes morosos; un proyecto -sin dictamen- sobre emergencia PyME; una transferencia de un inmueble a la provincia de Chaco; y cuatro iniciativas vinculadas a temas educativos