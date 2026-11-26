El fracaso del pasado miércoles, cuando no logró convocar a la mitad del recinto para votar la ley de "Defensa de la Soberanía Nacional", extiende una sensación que hasta ahora la conducción libertaria en Diputados parecía tener bajo control: la dificultad para conseguir quorum. Por eso, para una nueva sesión que tratará el Presupuesto 2027 desde las 12, el temor radica en el faltazo que podría volver a dar uno de los bloques considerados dialoguistas.

El principal motivo del desplante que volvería a efectivizar Provincias Unidas se debe a sus reclamos por la ley de Biocombustibles y la distribución en el Consejo de la Magistratura, además de las pocas concesiones que dio el oficialismo en su proyecto de Presupuesto 2027. Esa mirada coincide en el bloque de Argentina Federal, que sin embargo dará quorum según la especulación libertaria. También acompañará la UCR, el PRO, el MID y aliados provinciales de Catamarca y San Juan.

Los cambios al proyecto de Presupuesto 2027

Según consignó Ámbito Financiero, entre los cambios solicitados se encuentran la reducción del Impuesto a los Combustibles Líquidos, el fortalecimiento del programa Remediar, el saldo de las deudas de fondos previsionales, el financiamiento del mantenimiento vial y mayores partidas para la ciencia. El reclamo por una línea presupuestaria que permita el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario también se oirá en el recinto.

La modificación central fue la remoción de los artículos 36° al 41°, que afectaban a las pensiones por discapacidad, haciéndolas incompatibles con el vínculo laboral formal y dificultando su accesibilidad. A su vez, se preservaron las fórmulas de movilidad de las asignaciones familiares, se extiende hasta el 2032 el régimen de desarrollo del autopartismo (presente en la ley 27.263) y modifica las colocaciones que hace la Secretaría de Hacienda, permitiendo que pueda realizar operaciones una vez vencido el ejercicio fiscal concertado con una adecuación presupuestaria posterior.

Los proyectos de la sesión en Diputados

El segundo proyecto de relevancia para la Casa Rosada es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa ingresó a Diputados luego de su tratamiento en el Senado, donde recibió modificaciones vinculadas a la posibilidad de destitución de los directores. El proyecto establece como misión primaria y fundamental del organismo preservar el valor de la moneda, la prohibición del financiamiento del sector público y la prohibición de utilizar nuevas Letras Intransferibles.

La sesión también buscará designar a las autoridades del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), dedicado a controlar la situación de centros de detención y la labor de las fuerzas de seguridad. Los seleccionados como miembros por el ámbito legislativo son Mariano Przybylski, Gabriela Bencina, Humberto Schiavoni, Fernando Zarabozo, Diego Armesto y Eduardo Toniolli. En tanto que el representante de la Subsecretaría de DDHH del Ministerio de Justicia es Leonardo Szuchet. Existe una objeción particularmente contra Fernando Zarabozo, quien desde el 2024 trabaja en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), una de las fuerzas que el organismo debe controlar.

Las iniciativas finales son la aprobación del Certificado MiPyME acredita la condición de micro, pequeña o mediana empresa ante organismos de fiscalización; una serie de tratados internacionales, que apuntan a acuerdos de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio; la transferencia de competencias penales -entre ellas las de menores- desde la Justicia Federal a la ciudad de Buenos Aires; y la institución del 3 de marzo como el Día Nacional en honor al Almirante Guillermo Brown.