La Cámpora llamó a "una mayoría que no suprimir al que piensa diferente"

Para La Cámpora, esos sectores "no necesitan los votos, no necesitan las botas, son la suma del poder y desprecian la voluntad popular. Como organización política trabajamos para construir una sociedad más justa más libre y soberana. De eso se trata. No se trata de vender espejitos de colores, no hay soluciones mágicas. Pero nos mueve la convicción de saber que ya lo hicimos y podemos volver a hacerlo".

"Creemos que es nuestro mandato histórico defender nuestra identidad orgullosamente para poder construir no una mayoría que busque suprimir al que piensa diferente sino una mayoría que permita sacar nuestro país adelante. Debemos trabajar para recuperar los márgenes de independencia lógicos que cualquier país necesita", expresó la organización en el documento emitido tras el plenario que se llevó a cabo en la ciudad bonaerense de Quilmes y estuvo encabezado por el referente de la agrupación, Máximo Kirchner.

En el encuentro se formalizó a Lucía Cámpora como nueva secretaria general, quien sucederá en ese rol al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, y se convocó a marchar mañana por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia desde la ex ESMA hasta Plaza de Mayo, bajo la consigna "Democracia sin Mafias".

La organización recordó que mañana se cumplen 19 años desde que el expresidente Néstor Kirchner le ordenara al entonces jefe del Ejército Roberto Bendini descolgar del Colegio Militar de la Nación los retratos de los genocidas Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone.