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La AGN afirmó que el Banco Central perdió US$ 1.023 millones por el precio del oro

La Auditoría General de la Nación (AGN) informó que el Banco Central perdió más de US$ 1.000 millones. El organismo señaló que “erró el cálculo”.

8 de octubre 2026 · 21:34hs
Los responsables de la operatoria del oro: MIlei Caputo y Bausili

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La AGN afirmó que el Banco Central perdió más de US$1.000 millones por el precio del oro.

La AGN afirmó que el Banco Central perdió más de US$1.000 millones por el precio del oro.

La Auditoría General de la Nación (AGN) sostuvo que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) perdió más de US$ 1.000 millones debido a una especulación con el precio internacional del oro y se refirió a la polémica por el traslado del metal al exterior.

Los dichos fueron efectuados por el presidente del organismo estatal, Juan Manuel Olmos, durante una auditoría referida al estado contable de la autoridad monetaria en 2025.

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Qué dijeron desde las AGN

Como primera conclusión, Olmos indicó que el informe sobre la situación patrimonial del Central es “razonable”. Sin embargo, al momento de referirse a la información relacionada con el oro, aparecieron distintas conclusiones.

En principio, la AGN afirmó que la tenencia del metal registró una ganancia patrimonial superior a los $8 billones, la cual se explicó solamente por la suba internacional del precio del oro. El titular remarcó que esas reservas fueron adquiridas durante las presidencias de Alfonso Prat-Gay y Mercedes Marcó del Pont.

Cabe resaltar que las ganancias y pérdidas arrojadas en el mismo balance se dieron por dos tipos de operaciones distintas. “Una cosa es la revaluación del activo, que es meramente contable, y otra cosa es el resultado de la operatoria realizada con el oro subyacente”, aclaró Olmos.

Respecto a las pérdidas, explicó que provinieron de una operación que realizó el Central “con fines de cobertura”, bajo la gestión de Santiago Bausili.

Esa operación se basó en derivados liquidables en dólares utilizando parte del oro de las reservas; es decir, la entidad utilizó el oro “como bien de respaldo o subyacente”, de acuerdo con la explicación del titular.

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En concreto, la pérdida ascendió hasta los $1,5 billones, equivalente a US$ 1.023 millones, compuesta por US$ 960 millones del resultado negativo de las operaciones y US$ 62,8 millones correspondientes a primas de opciones.

Es por eso que el organismo estatal argumentó que el BCRA realizó operaciones financieras “especulando con una determinada trayectoria” para el precio internacional del oro.

Más datos desde la Auditoría General de la Nación

“Erró en el cálculo y arrojó una pérdida de US$ 1.023 millones, según surge de las registraciones contables”, dijo Olmos y agregó que, desde que se auditan los estados contables del Central, “nunca se había registrado una pérdida de esta magnitud, ni tampoco la utilización de las reservas físicas de oro para transacciones de riesgo”.

El presidente del organismo también se refirió a la polémica que se desató debido a los movimientos del traslado del oro hacia el exterior. Olmos sostuvo que la AGN “se encuentra trabajando sobre otra auditoría relacionada con las reservas físicas y el traslado de las mismas”, por lo que todavía no hay conclusiones acerca de qué fue lo que pasó.

“En ese informe se podrá saber por qué se tomó esa decisión, a dónde fue enviado y si tuvo algún beneficio específico para el BCRA o para quién”, concluyó.

La discusión escaló con el paso de los meses y llegó hasta la Justicia, distintos senadores apuntan contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el propio Santiago Bausili por los delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos”.

AGN Banco Central oro
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