"La controversia requiere determinar la soberanía territorial sobre las islas", consideró el Tribunal del Mar al rechazar por 18 votos contra 3 el pedido de frenar la explotación petrolera. Qué dijo Pablo Quirno

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazó hoy por 18 votos contra 3 la solicitud de medidas provisionales presentada por la Argentina para suspender la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas. La resolución fue difundida durante una audiencia pública que comenzó a las 8:00 de la Argentina en la sede del organismo internacional, en la ciudad alemana de Hamburgo.

Según la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el Tribunal consideró que los reclamos argentinos requieren determinar previamente qué Estado ejerce la soberanía territorial sobre el archipiélago.

Los magistrados entendieron que esa cuestión excede el ámbito de interpretación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

En consecuencia, el organismo consideró que no se verificaban los requisitos de jurisdicción prima facie del tribunal arbitral que deberá constituirse para resolver la controversia.

Por ese motivo, tampoco avanzó en el análisis de la urgencia ni del riesgo de perjuicio irreparable planteados por la representación argentina.

No obstante, el Tribunal dejó asentados los compromisos asumidos por el Reino Unido durante las audiencias del 10 y 11 de noviembre:

No iniciar actividades de perforación antes del 21 de marzo de 2027.

No comenzar la extracción comercial de hidrocarburos antes de marzo de 2028.

No otorgar nuevas licencias petroleras mientras permanezca suspendido el régimen de concesiones.

La resolución aclaró que el rechazo de las medidas provisionales no prejuzga la competencia del futuro tribunal arbitral ni afecta el derecho de las partes a presentar sus argumentos sobre el fondo de la controversia.

Asimismo, el organismo exhortó a la Argentina y al Reino Unido a cooperar para acelerar la constitución del tribunal arbitral, prevista entre diciembre próximo y enero de 2027.

El litigio iniciado por la Argentina el pasado 28 de septiembre continuará en esa instancia. El proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, es impulsado por las compañías Navitas Petroleum, con una participación del 65%, y Rockhopper Exploration, con el 35% restante.

Qué dijo Quirno

El canciller Pablo Quirno señaló que "es la primera vez que el Reino Unido tiene que venir a defenderse al tribunal por el tema Malvinas", luego del pronunciamiento del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. En declaraciones con Radio Rivadavia, el jefe de la diplomacia argentina sostuvo que "el tribunal reconoció la disputa de soberanía por Malvinas, eso es un triunfo".

En ese sentido, aseguró: "Ayer iniciamos cinco procesos sancionatorios ante nuevas empresas que siguen con mecanismos ilegales para explotar petróleo en las Islas", y detalló que "el objetivo central de argentina es que se frene la explotación de recursos naturales de las Islas Malvinas". Asimismo, agregó: "Nos tenemos que preparar de la mejor manera posible para defender los intereses argentinos".

"Yo no creo que esta discusión tenga que dividir a los argentinos. Las empresas están sancionadas bajo la vieja ley pero igualmente siguieron adelante en la explotación de petróleo en las Malvinas y tenemos que estar todos atrás de la bandera Argentina", destacó.

Por otro lado, precisó: "La ley de Soberanía nacional está en tratamiento en el Congreso pero si se sanciona nos va a dar más herramientas para defender los intereses de los argentinos".

Minutos más tarde, en sus redes sociales, el canciller calificó como "un paso histórico" y sostuvo que "el organismo reconoció ante el mundo la disputa de soberanía que el Reino Unido intenta negar", al tiempo que ratificó que la decisión no legitima lo que definió como el saqueo de los recursos argentinos ni pone fin al reclamo nacional sobre las Islas Malvinas.

A través de un pronunciamiento difundido tras el fallo adverso para la Argentina,dijo que la resolución no prejuzga sobre el fondo de la controversia ni sobre la competencia del Tribunal Arbitral, cuya conformación aseguró que el Gobierno impulsará sin demora en el marco del arbitraje iniciado en septiembre bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

En ese marco, Quirno anticipó que el Ejecutivo avanzará "en todos los frentes" con mayor determinación, mediante el reforzamiento de las sanciones y la profundización de las acciones jurídicas, diplomáticas y económicas vinculadas a la cuestión Malvinas y los espacios marítimos.

El canciller también vinculó la instancia internacional con la agenda legislativa al remarcar que el presidente Javier Milei solicitó al Congreso la urgente sanción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. En tanto, reclamó que los representantes del pueblo argentino cumplan con su responsabilidad institucional y advirtió que, si no lo hicieren, "que Dios y la Patria se lo demanden".

El comunicado oficial del Gobierno argentino tras la decisión del Tribunal del Mar.

El funcionario precisó además que a la Argentina le asisten la historia y el derecho, y expresó su convicción de que no existe causa más noble que la defensa de la Patria. En paralelo, definió la postura oficial como "una voluntad inquebrantable y un reclamo inclaudicable".

Finalmente, cerró su mensaje con una frase histórica de soberanía al afirmar que, por historia y por derecho, las Malvinas son argentinas, "ayer, hoy y siempre".