Julio De Vido se entregó en Comodoro Py y quedó detenido por la Tragedia de Once

Fue acompañado por su abogado Maximiliano Rusconi. Deberá purgar una pena de cuatro años de prisión luego de que quedara firme su condena.

13 de noviembre 2025 · 10:31hs
El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido llegó puntual a las 8 este jueves a los tribunales de Comodoro Py para entregarse ante la Justicia y quedar detenido luego de que la Corte Suprema de Justicia dejó firme su condena por la tragedia ferroviaria de Once.

De esta manera, el Tribunal Oral Federal N° 4 comenzó a hacer efectiva la ejecución de la pena de cuatro años que debe purgar por haber sido declarado culpable del delito de administración fraudulenta.

El exfuncionario kirchnerista sería trasladado esta tarde a la cárcel de Ezeiza, donde le harán controles médicos protocolares. Minutos antes de las 10, De Vido y el resto de los 86 acusados en la causa Cuadernos se conectaron a la segunda audiencia del juicio. Para esto los jueces le prepararon una sala privada con conexión a internet. Recién cuando termine se daría su traslado al Hospital Penitenciario Central.

Escoltado por un fuerte operativo de la Policía Federal Argentina, Julio De Vido llegó a los tribunales federales de Retiro a bordo de su camioneta Volkswagen Nivus negra. Bajó del vehículo en el acceso ubicado en el subsuelo, donde no pueden enfocarlo las cámaras de televisión que esperaron su arribo desde la madrugada.

Según consignó Infobae, entró al edificio solo y rápido, sin dar declaraciones. Se lo vio inmutable y como si fuera un día más. Vestía una campera inflable azul sobre una camisa beige y un par de tiradores oscuros. En la puerta del ascensor lo esperó su defensor Maximiliano Rusconi, que había llegado media hora antes a Comodoro Py. Subieron juntos hacia el sexto piso, donde está el TOF N° 4. Allí lo aguardaban los jueces Néstor Costabel y Ricardo Basílico. Fernando Canero, el tercer magistrado a cargo de la ejecución de su condena, siguió el asunto desde el TOF N° 7, en el Palacio de Justicia, donde minutos más tarde comenzó su labor en el juicio de los cuadernos de las coimas.

La prisión domiciliaria

De Vido buscó evitar su detención por dos vías. Primero, su abogado pidió suspender la orden de detención que finalmente se concretó este jueves. La defensa reclamó dar marcha atrás porque había presentado -horas antes- un recurso de reposición in extremis ante la Corte Suprema de Justicia para que el máximo tribunal volviera a revisar el fallo que dejó firme la condena. No prosperó.

“La defensa persigue una suspensión de facto de la ejecución de una sentencia firme, carente de receptación normativa que así lo autorice”, sintetizaron los magistrados al rechazar el planteo, en una resolución de siete páginas difundida por Infobae.

La segunda carta que jugó el defensor Rusconi fue el pedido para que De Vido acceda a la prisión domiciliaria. El exministro tiene 75 años y padece algunas afecciones de salud, que de momento no fueron certificadas por los magistrados.

La defensa presentará en las próximas horas estudios clínicos y documentación para respaldar la postura de que De Vido no está en condiciones de afrontar su condena en el encierro.

La decisión quedará a criterio del TOF N° 4, que por estas horas se encargará del traslado del detenido a Ezeiza antes de evaluar si concede la domiciliaria.

La condena

De Vido fue condenado a cuatro años de prisión por administración fraudulenta, ya que se probó que no controló debidamente el uso de los fondos públicos asignados a Trenes de Buenos Aires (TBA). También le dictaron la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En cambio, los jueces lo absolvieron por el delito de estrago culposo.

