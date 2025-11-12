Uno Entre Rios | El País | Indec

Indec: ¿cuánto necesitó una familia para no ser pobre en octubre?

El dato del Indec arrojó un aumento del 3,1% respecto al mes anterior. Una familia tipo necesitó la suma de $1.213.798,81 para no ser pobre.

12 de noviembre 2025 · 18:35hs
Según el Indec

Según el Indec, una familia tipo necesitó la suma de $1.213.798,81 para no ser pobre.

Una familia tipo -compuesta por cuatro integrantes- necesitó la suma de $1.213.798,81 para para superar el umbral de pobreza en octubre, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Con respecto a septiembre, tanto la canasta básica alimentaria (CBA) como la total (CBT) subieron 3,1%. De esta manera, ambas canastas quedaron por encima del dato de inflación del noveno mes del año, que fue del 2,3%.

El Indec informó que la inflación de octubre fue del 2,3%. 

El Indec informó la inflación de octubre: fue del 2,3%

En el período de referencia, las exportaciones de Entre Ríos alcanzaron los 897 millones de dólares, un incremento de 127 millones de dólares.

Entre Ríos: exportaciones aumentaron 17% en el primer semestre de 2025

LEER MÁS: Dato del Indec: ¿Cuánto necesitó una familia tipo para no ser pobre?

Otros datos brindados por el Indec

Desde enero hasta octubre, la CBA y la CBT acumulan incrementos del 21,1% y 18,5%, respectivamente. En comparación con el décimo mes del 2024, se registraron subas del 25,2% para la CBA y 23% para la CBT, según lo difundido por el organismo.

Indec

Para un hogar compuesto por tres personas, la CBA ascendió a $433.330 y $966.325 para la CBT, totalizando $1.399.655.

El número asciende cuando se trata de un hogar tipo: $544.304 para la CBA y $1.213.799 para la CBT, totalizando $1.758.103 en octubre.

Mientras que para un hogar conformado por cinco personas se necesitó $1.849.137: $572.488 de la CBA y $1.276.649 de la CBT.

Indec familia pobre
