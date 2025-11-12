Uno Entre Rios | El País | Julio De Vido

Rechazaron el pedido de prisión domiciliaria de Julio De Vido

El Tribunal Oral Federal 4 desestimó el planteo del exministro de Planificación, Julio De Vido, condenado por la Tragedia de Once.

12 de noviembre 2025 · 22:55hs
El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 rechazó este miércoles por la noche el pedido de prisión domiciliaria formulado por la defensa del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, condenado por la Tragedia de Once. La decisión se conoció luego de que la Justicia ratificara de manera definitiva la condena en su contra.

La misma se debió a su responsabilidad en el siniestro ferroviario ocurrido en 2012, donde murieron 51 personas.

Los principales pozos del Quini 6 quedaron vacantes en el sorteo de este miércoles. 

Quini 6: nuevamente los pozos millonarios quedaron vacantes

Según el Indec, una familia tipo necesitó la suma de $1.213.798,81 para no ser pobre.

Indec: ¿cuánto necesitó una familia para no ser pobre en octubre?

El pedido de Julio De Vido

La defensa de De Vido había solicitado que el ex funcionario kirchnerista cumpliera la pena bajo la modalidad domiciliaria, argumentando razones de salud y edad. El tribunal consideró que no existen elementos suficientes para conceder el beneficio, por lo que deberá volver a prisión para cumplir la condena impuesta.

La resolución del TOF 4 se suma al fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que la semana pasada dejó firme la condena de De Vido por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Con esta decisión, la Justicia dio por cerradas las instancias de revisión y habilitó la ejecución de la pena.

De esta manera, Julio De Vido deberá presentarse este jueves a las 8.30 en los tribunales de Comodoro Py para que se haga efectiva su condena. El exministro había sido hallado responsable de irregularidades en la gestión del sistema ferroviario que derivaron en el accidente ocurrido el 22 de febrero de 2012, en el que murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas.

