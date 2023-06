Jujuy: Morales acusó al kirchnerismo por fogonear las protestas

Los enfrentamientos ocurrieron el sábado en Purmamarca y terminaron con 21 detenidos que fueron liberados entre el domingo y el lunes, imputados por los cortes de rutas.

El gobernador de Jujuy advirtió que en la provincia hay “gente de afuera, legisladores nacionales del kirchnerismo y abogados de Sala incentivando a la violencia”, y que “Nación pone plata para generar violencia en Jujuy”, en declaraciones a Mitre y Rivadavia.

Jujuy: liberaron a las personas detenidas tras la represión

Morales criticó al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, que viajó a la provincia: “Vino con funcionarios, y no fue a hablar a Chaco con la madre de Cecilia Strzyzowski”, la joven desaparecida por cuyo caso está acusada y detenida la familia Sena, que tiene fuertes lazos políticos con el gobernador, Jorge Capitanich.

La reforma

La reforma parcial de la Constitución de Jujuy, que provocó fuertes manifestaciones e incidentes, incluye la prohibición por ley de los cortes de ruta, de calles y de usurpación de edificios públicos, los indultos en condenas por corrupción y femicidios y elimina la reelección indefinida para todos los cargos, entre otros puntos, y se aprobó la semana pasada.

Morales dijo que lo que hace la Constitución es “garantizar el derecho a la manifestación pacífica, por la que no hay que pedir permiso”: “Establece al Estado la obligación de regular ese derecho, que no es absoluto, que no colisione con otros derechos en un marco en el que están prohibidos los cortes de ruta, de calles, y las usurpaciones de edificios públicos. Eso está puesto en la Constitución y eso es lo que no quiere el kirchnerismo”.