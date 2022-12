Jubilada de 75 años asesinada, atada de pies y manos

Personal de la comisaría de San Carlos constató que una ventana trasera correspondiente a la habitación de Navarro se encontraba con signos de haber sido abierta con una barreta.

Jubilada robo Isidro Casanova.jpg

En tanto, varios ambientes de la propiedad registraban un gran desorden, pero no se informaron faltantes, por lo que los pesquisas no están aún seguros de que se haya cometido un robo, aunque no lo descartan. "Otro móvil podría ser la casa de esta mujer quien no tendría hijos", aseguró un investigador, quien agregó que por el desorden que había en la propiedad se cree que actuó más de una persona.

El sobrino de la víctima confirmó a los pesquisas que su tía vivía sola, era viuda y no tenía hijos. En tanto, si bien aún resta el resultado de la operación de autopsia, el médico legista que constató su muerte dijo que la data de la misma sería de más de 24 horas.

La fiscal Karina Licalzi, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Temática de Homicidios de La Matanza, ordenó las pericias a la Policía Científica, y dispuso un relevamiento de cámaras de seguridad para dar con el o los sospechosos.

En tanto, del testimonio de vecinos surgió que la mujer fue vista por última vez el pasado viernes cerca de las 20.

El expediente quedó caratulado como "homicidio", añadieron las fuentes.