Javier Milei se presentó como escritor y cantante en el Luna Park

Javier Milei.jpg

El espectáculo presidencial contó con un grupo soporte denominado como “La Banda Liberal”, que estuvo ensayando en la previa para tocar dos temas, con el diputado nacional Alberto “Bertie” Benegas Lynch, en batería; a su hermano Joaquín Benegas Lynch, en guitarra y en bajo a Marcelo Duclos, quien escribió junto a Nicolás Márquez la biografía del Presidente “Milei, la revolución que no vieron venir”.

El acto transmitido en vivo por la cuenta presidencial:

El ingreso y la espera en la previa a la presentación del libro de Javier Milei fue musicalizada con las bandas favoritas del mandatario nacional. Entre las canciones elegidas para amenizar la espera se escucharon temas de la película “Rocky” y las bandas AC/DC y Rolling Stones.

Militantes de La Libertad Avanza cantaron en contra del presidente de España, Pedro Sánchez, quien protagoniza un enfrentamiento mediático y diplomático con Javier Milei, quien acusó de corrupta a su esposa.

Furor en redes

Luna Park "libertario"

Miles de personas se aglomeraron desde el mediodía en las inmediaciones del Luna Park para retirar el remanente de los tickets. En medio de una fuerte seguridad los asistentes comenzaron a llegar al estadio, ubicado en Corrientes y Bouchard, para asistir a la presentación.

Militantes Milei Libertad Avanza.jpg

En la previa del acto del presidente Javier Milei en el Luna Park, se vieron mesas de libertarios con papeles de afiliación. Entre los asistentes al también evento musical los libertarios consiguieron nuevos afiliados al partido que le da base al proyecto del gobierno.

Acto Milei Luna Park.jpg

Presentación y polémica

Según consignó La Nación, el alquiler del Luna Park será costeado por una empresa a la que la editorial Planeta transferirá las regalías del libro, que implican un 10% del valor de tapa, equivalente a $23.000. Es decir, Milei cedió los derechos de las regalías hasta cubrir la factura y, una vez saldada esta deuda, los volverá a percibir.

"El presidente no festeja nada, sólo el placer y el festejo de publicar su libro después de no haberlo podido hacer en la Feria del Libro. Es un evento que financia él mismo", señaló el vocero presidencial, Manuel Adorni. No obstante, el funcionario no brindó precisiones de la empresa que interviene con las regalías y rechazó las versiones de presuntos plagios.

