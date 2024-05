Javier Milei presentará su libro con un show musical

Javier Milei confirmó que no habrá Pacto de Mayo porque no estará la Ley Bases

El megaevento tendrá lugar este miércoles, donde el jefe de Estado presentará su libro "Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica" que incluirá una charla moderada por el diputado nacional, José Luis Espert. Desde Casa Rosada informaron que el mandatario brindará "un show espectacular" que incluirá una actuación musical. Esta no será la primera actuación musical que brindará el actual presidente: cuando comenzó su exposición mediática como panelista, tuvo una aparición en el programa Tu Cara Me Suena (El Trece) donde personificó a Leonardo Fabio y cantó "Fuiste Mía un Verano".

Embed Milei había cantado "Fuiste mía un verano" de Leonardo Fabio en un programa de televisión.



El Presidente de la Nación dará un show mañana en el Luna Park cuando presente su nuevo libro. pic.twitter.com/TbWEKQNucz — Noticias Argentinas (@NAagencia) May 21, 2024

Según Consignó La Nación, el alquiler del Luna Park será costeado por una empresa a la que la editorial Planeta transferirá las regalías del libro, que implican un 10% del valor de tapa, equivalente a $23.000. Es decir, Milei cedió los derechos de las regalías hasta cubrir la factura y, una vez saldada esta deuda, los volverá a percibir.

LEER MÁS: Javier Milei confirmó que no habrá Pacto de Mayo porque no estará la Ley Bases

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Libertad Avanza (@lalibertadavanzaoficial)

LEER MÁS: España anunció el retiro definitivo de su embajadora en Argentina

"El presidente no festeja nada, sólo el placer y el festejo de publicar su libro después de no haberlo podido hacer en la Feria del Libro. Es un evento que financia él mismo", señaló el vocero presidencial, Manuel Adorni. No obstante, el funcionario no brindó precisiones de la empresa que interviene con las regalías y rechazó las versiones de presuntos plagios.

Embed - A ver qué dice hoy mi Presidente…



Milei: pic.twitter.com/Pw0VBLN1iF — Marian Herrera (@marianherrrera) May 21, 2024

Se prevé que se de una asistencia multitudinaria por parte de militantes y allegados a La Libertad Avanza, por lo que está previsto la repartición de entradas a partir de las 16.30 en Plaza Roma de la ciudad de Buenos Aires y a las 18 iniciaría el acto. No obstante, desde Casa Rosada no descartaron que el acto podría atrasarse.